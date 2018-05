La oposición anima a participar este sábado en la marcha contra la política lingüística y el cuatripartito la cuestiona

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha animado a que acudan a la manifestación "los ciudadanos que quieran defender sus derechos y la igualdad de oportunidades" y ha criticado que Geroa Bai califique la manifestación como "antinavarra". "Geroa Bai lo que ha hecho es insultarnos, nos insultaron hace un año y ahora hay una campaña repleta de difamaciones para que acuda cuanta menos gente mejor. Tenemos derechos y no se pueden pisotear", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que calificó la manifestación como antinavarra porque en su opinión "va en contra de una de las lenguas de Navarra" y ha añadido que "es además identitaria y castellanista". "Esto demuestra el nerviosismo con que afrontan la realidad. Los que vayan nos merecerán todo el respeto, pero no hay ningún motivo para acudir y son razones políticas para ir en contra del Gobierno de Navarra, no hay razones para ir en contra de la política lingüística", ha sostenido, para indicar que "se basa en mentiras y falsedades".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse", pero ha considerado que la política lingüística es "una excusa porque la realidad que se pretende denunciar es contradictoria, no hay discriminación, no hay imposición". "Defienden que la política lingüística del Gobierno es discriminatoria en el ingreso de la Administración cuando hay 148 plazas en las que se exige este conocimiento preceptivo de euskera", ha dicho, para señalar que "las fuerzas del régimen quieren demostrar que siguen vivas, quieren volver salir a la calle para hacer demostración de fuerza".

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Laura Pérez ha lamentado que el PSN se sume a esta manifestación en la que "se incide en el mensaje del euskera como imposición cuando debe dejar de ser un elemento de confrontación y debe ser elemento de cohesión". Además, ha lamentado que UPN y PPN no asistan en el Parlamento foral a la comisión especial sobre euskera, "donde se podrían resolver diferencias". En su opinión, "recurren al oportunismo político, a la mentira y a la demagogia".

La portavoz del PSN, María Chivite, ha explicado que los socialistas apoyan la manifestación porque no comparten la política lingüística del Gobierno y ha esperado que "todo el mundo que no la comparta acuda".

En la misma línea, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha animado a la "asistencia masiva a los navarros que creen en la libertad lingüística" y ha afirmado que el Gobierno de Navarra está haciendo "imposiciones en euskera, en la educación, en los medios de comunicación, en las empresas y en los puestos de acceso a la Administración...".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha considerado que esta movilización "no tiene que ver con el euskera, no tiene ningún sentido, no se ha aprobado en Parlamento de Navarra una modificación de la ley del euskera o una ley que imponga el euskera en el acceso a las Administraciones públicas".