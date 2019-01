Los parlamentarios de Podemos presentan alegaciones contra su expulsión y piden que Orain Bai se vaya al grupo mixto

Los tres parlamentarios forales de Podemos han presentado alegaciones ante la Mesa del Parlamento de Navarra en contra del escrito presentado por Carlos Couso, de Orain Bai, por el que se comunicaba la expulsión de estos tres parlamentarios del grupo que compartían en el Parlamento.

El escrito está firmado por Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento, y por Mikel Buil y Tere Sáez, los tres parlamentarios que se han mantenido leales a la disciplina del partido. En sus alegaciones, solicitan que sean los cuatro parlamentarios de Orain Bai los que tengan que abandonar el grupo para pasar al mixto.

Está previsto que el próximo 8 de enero la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra analicen estos escritos.

Según han explicado fuentes de la formación morada, en sus alegaciones se basan en que "una cosa es la representación, que la tienen los parlamentarios por el hecho de haber sido elegidos, y nadie puede obligarles a renunciar a su acta, y otra cosa es la representatividad, que responde a un mandato político, porque los parlamentarios son elegidos en listas cerradas de un partido político".

Las mismas fuentes han sostenido que "cuando has abandonado el partido, abandonas la representatividad y no puedes quedarte con el grupo". "Si quieres romper con el grupo, tienes que irte al grupo mixto o ser parlamentario no adscrito", han apuntado.