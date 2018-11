"Hay partidos que en las elecciones tienden al discurso populista", afirma una investigadora de la UN

"En esta época se acentúa la necesidad de llegar a los ciudadanos y convencerles para obtener el voto", especialmente en partidos nuevos o en los ya existentes con líderes nuevos "como es el caso del PP y PSOE", apunta. De acuerdo con la experta, "tratan de persuadir a la ciudadanía para hacerles cambiar de opinión, especialmente para promover el voto de los indecisos".

Para la investigadora, es importante diferenciar entre "el discurso primario, el que es propiamente político, de los que se generan en redes sociales". "Ambos son válidos, pero cada uno tiene su lugar. Por desgracia en el periodo electoral se igualan tanto, que en ocasiones se confunden", ha indicado Llamas que ha añadido que uno de los problemas que le preocupa de Twitter es que "promueve reacciones más emocionales".

En esa línea, sostiene la investigadora, "es relevante que los medios de comunicación no destaquen las declaraciones en Twitter u otros tipos de discurso por encima del político primario". Además, cree que la labor de los periodistas "es clave" porque considera que "acercan el discurso político a los ciudadanos así como todas las otras narrativas, en su contexto".

"Antes era mucho más racional y ahora es mucho más expresivo", explica Llamas. Esto hace que "en ocasiones los ciudadanos tengan la sensación de estar siempre en época preelectoral", opina. "El hecho de que el discurso sea más emocional hoy en día permite que también sea mucho más cambiante", ha apuntado. "Cuando antes había una situación de crisis los políticos elaboraban una serie de soluciones, y eso es muy difícil de modificar. Sin embargo, hoy el discurso es más emocional, de crítica, de presentar cómo se sienten los ciudadanos, y eso es mucho más voluble", ha remarcado.

Como ejemplo, Llamas menciona el discurso que se pronuncia frente a los casos de corrupción en el propio partido. "Se tiende, además de un razonamiento de que no va a volver a ocurrir, a señalar una corrupción mayor en el otro partido que en el suyo, incluso aunque en verdad no sea más grave", ha destacado.

Carmen Llamas es coorganizadora junto con Ruth Breeze del congreso internacional 'In the name of the people: representing the people in twenty-first century politics'. Entre otros temas, se abordarán cuestiones como el discurso nacionalista, el discurso de violencia en Europa contra las mujeres políticas, el discurso de la migración, el discurso populista en Europa y otros países como Venezuela, etc. La actividad se enmarca en el proyecto 'DEMOS' del ICS, patrocinado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.