"Hasta un 90% de las personas de países en desarrollo vive en áreas sin servicios", asegura una investigadora de la UN

En la víspera del Día Mundial del Urbanismo, que se celebra el 8 de noviembre, Abascal ha recordado que "la saturación de las ciudades en las áreas más desfavorecidas del mundo constituye un fenómeno en auge" porque "la población crece más rápido de lo que lo hace las urbes". Así, ha mencionado el ejemplo de Nairobi, donde "el 75% de los nuevos habitantes acabará ubicándose en nuevos asentamientos irregulares".

La experta apunta dos claves que lo explican. La primera es que "la gente emigra del ámbito rural porque cree que la ciudad es foco de trabajo y, por tanto, garantiza una vida mejor". La segunda, según cuenta, son conflictos como el de Boko Haram, que "generan inseguridad en las zonas rurales". "Se percibe más protección en la ciudad", detalla.

Ángela Abascal señala que estos lugares "crecen como la espuma" y suelen levantarse cerca de los puestos de trabajo de quienes los ocupan, pues estos suelen desplazarse hasta ellos caminando. "Muchas personas terminan residiendo cerca de las industrias o barrios adinerados ya con frecuencia trabajan para familias con ingresos altos", agrega.

Estos son algunos de los desafíos que se abordarán en la jornada 'Urban issues in developing countries', que tendrá lugar el próximo día 9 de noviembre. En ella intervendrán tres especialistas en diversas disciplinas. En primer lugar, Reinhard König, profesor de Arquitectura Computacional en la Universidad Bauhaus de Weimar (Alemania), que trabaja en el diseño óptimo de ciudades a través de herramientas de programación. Otra de las ponentes es Belén Gesto, directora del Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB), que ha desarrollado una metodología para prevenir futuros asentamientos urbanos. Y por último, hablará Primoz Kovacic, ingeniero y director de Spatial Collective, cuya labor se centra en el problema de los asentamientos en Nairobi.

Esta jornada está promovida por el Navarra Center for International Development (NCID), que forma parte del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra. El Global Go To Think Tank Index Report de 2017, elaborado por la Universidad de Pensilvania (EE. UU.), lo incluye en su lista de los mejores think tanks del mundo.