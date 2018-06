Las 'fake news' preocupan a siete de cada diez internautas en España, según un informe de la Universidad de Navarra

Estos son algunos resultados de la última encuesta anual recogida en el informe Digital News Report 2018 de Reuters Institute de la Universidad de Oxford, editado en su versión española por los investigadores Alfonso Vara-Miguel, Avelino Amoedo y Samuel Negredo, de la Universidad de Navarra.

Según este estudio, dos de cada tres internautas consideran que los políticos abusan de la expresión 'fake news' para desacreditar a los medios que les desagradan y uno de cada tres afirma haber visto este comportamiento en la última semana. España es, junto con Brasil, uno de los países en el que este último porcentaje es más elevado.

Asimismo, el 84% de las personas entrevistadas piensa que son los medios informativos y los periodistas los que deben trabajar más para que se distingan las noticias ciertas de las falsas. A pesar de las trabas que puede suponer para la libertad de expresión y el derecho a la información, el 79% opina que esta debe ser una responsabilidad compartida con las empresas tecnológicas y un 72% con los gobiernos.

Además el informe Digital News Report 2018 arroja nueve conclusiones. Así, desciende la confianza en la información. La diferencia entre los internautas españoles que confían en las noticias (44%), frente a los que no (30%), se reduce al nivel más bajo en tres años.

Además, tres de cada diez usuarios de noticias online en España se lo piensa bien antes de opinar de política en internet por el riesgo de tener que dar cuenta de ello ante las autoridades.

Por otro lado, apenas tres de cada diez usuarios en España (29%) entienden cómo selecciona Facebook las noticias que les muestra y, además, España es uno de los países más interactivos del mundo, ya que los internautas son de los que más comparten noticias en redes. Los ciudadanos de países de Europa del sur y del este y de los países hispanoamericanos encuestados también están entre los más participativos.

Asimismo, el 48% de los internautas adultos españoles usa Facebook para leer, ver, encontrar, compartir o comentar noticias a lo largo de la semana y el 36% emplea WhatsApp. Uno de cada tres millenials encuentra un espacio para las noticias en YouTube y en Twitter, y el 16% de los usuarios hasta 34 años ya usa Instagram para informarse.

Por otra parte, el estudio indica que el 64% de los usuarios en España se informa con algún medio nativo digital una o más veces a la semana y uno de cada tres consulta dos o más marcas solo digitales. El consumo total semanal de noticias en medios tradicionales, por parte de los internautas adultos españoles, disminuye hasta el 85% empujado por la bajada de la televisión.

En España aumenta hasta el 11% los usuarios que pagan por leer de noticias digitales. Sin embargo, la mitad de los usuarios de noticias online siguió sin pagar por informarse en internet en todo 2017 ni compró un periódico impreso al menos una vez a la semana. El uso informativo del teléfono móvil crece 5 puntos en el último año, del 59% en 2017 al 64% de los internautas en 2018.

El informe anual DigitalNewsReport.es es un trabajo divulgativo sobre las audiencias de noticias online en España publicado por @digitalunav - Center for Internet Studies and Digital Life de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. La institución es socia académica y está patrocinada por Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. En el informe editado en su versión española han participado los investigadores de la Universidad de Navarra Alfonso Vara-Miguel, Avelino Amoedo y Samuel Negredo, ha informado el centro académico en un comunicado.