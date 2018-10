La proposición de inversiones sostenibles se debatirá en pleno esta semana al rechazar el cuatripartito su retraso

El presidente de UPN y portavoz, Javier Esparza, ha criticado que el cuatripartito "no quiere un informe que garantice jurídicamente" la ley y "no quiere aplazar una semana" el debate. "¿Por qué? ¿A qué tienen miedo? Aquí utilizan el artículo 33, la imposición y eso es tensar la cuerda, confrontar con el Gobierno de España", ha dicho, para señalar que "cuando se tiene posibilidad de hablar, es mejor hablar y llegar a acuerdos".

Según ha expuesto, "hay obras que no se van a poder ejecutar porque el Gobierno central ha dicho que no cumplen los requisitos y no son sostenibles" y ha censurado que el Ejecutivo foral está "vendiendo humo una vez más". "Es difícil hacer las cosas peor", ha expuesto, para señalar que "este plan nos parece bien pero lo lógico es que se haga desde el acuerdo y cumpliendo la legalidad". "Si se pueden hacer y se cumple la legalidad contará con el apoyo de UPN", ha señalado, para añadir que "si no se pueden hacer las obras, UPN votará en contra".

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha indicado que confían en que el Gobierno central "reconozca la situación en Navarra" y ha defendido que "hemos dado pasos adelante con valentía, con seguridad y pedimos voluntad política y reconocimiento de la situación de que Navarra cumple con la disposición adicional 116 de los Presupuestos del Estado y se dé su visto bueno a las inversiones".

Ha explicado que el cuatripartito presentará enmiendas modificando alguna de las propuestas porque "se han hecho con cierta prisa pero consultando a los municipios" y los cambios "vendrían motivados porque tienen que estar ejecutadas antes de 31 de diciembre". Ha señalado que desde el Gobierno foral ha habido "múltiples contactos" con el Ejecutivo central, que "tiene un ritmo mucho más lento que el del Gobierno de Navarra". "Navarra no puede seguir esperando más", ha indicado, y ha añadido que el Ejecutivo foral "sigue unido, fuerte, trabajando y a la espera de que en España pase lo mismo".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que discrepan de la necesidad de "pedir permiso" al Gobierno central en esta materia y ha opinado que pedirlo es "más una cuestión de seguridad política por parte del Gobierno de Navarra". No obstante, ha considerado que es "innecesario". A su juicio, "la práctica totalidad de las obras incluidas cumplirían los criterios".

Ha explicado que han votado en contra de la propuesta del PSN porque "es una maniobra dilatoria y perder 15 días supone perder mucho tiempo y que buena parte de las obras no se pudieran realizar". Ha pedido "coherencia" al PSN con lo que defendía hace unos meses y ha señalado que "se ha traído un plan de inversiones pero no se puede decir que hay incumplimiento de la legalidad". "Hay valentía política y argumentos jurídicos", ha comentado.

El representante de Podemos-Orain Bai Carlos Couso ha manifestado su rechazo a aplazamientos en este debate porque "la ley cumple con la regla de gasto". "Va apretada de tiempos pero no ha sido culpa nuestra, ha habido cambios en el Gobierno en Madrid y con el Gobierno de Pedro Sánchez se han venido dando largas", ha dicho, para considerar que "no creemos que haya ningún problema".

La socialista María Chivite ha señalado que su grupo había pedido un informe jurídico de la proposición de ley y el aplazamiento de su debate porque, si bien "estamos a favor de esas inversiones", defiende que "se hagan con plenas garantías legales". "Hacienda solicitó al Gobierno de Navarra que hiciera una petición formal y lo hicieron el miércoles", ha expuesto, para pedir que "las cosas se hagan con seriedad y bien".

Ha mostrado sus "dudas" de si se aprueba la ley sin la autorización del Gobierno central, que ha considerado "necesaria". "Estamos de acuerdo con la ley y seguiremos hablando con el Ministerio de Hacienda", ha dicho, y ha criticado que el Ejecutivo foral "tuvo mucha prisa en la amortización de la deuda en febrero pero el plan de inversiones lo ha presentado en septiembre". Ha señalado además que el Ministerio "ha advertido de que algunas inversiones no son financieramente sostenibles y el cuatripartito va a presentar enmiendas a su ley porque está hecha de aquella manera".

El parlamentario del PPN Javier García ha señalado que "es importante saber si lo que se va a votar el jueves tiene unas garantías porque por parte del Gobierno central no hay permiso para llevar a cabo esas inversiones".

En su opinión, "es una irresponsabilidad por parte del cuatripartito plantear una ley que no tiene permiso del Gobierno de España". "Todo lo que son inversiones son buenas para Navarra pero la forma de actuar de este Gobierno no es la correcta", ha comentado.

Desde I-E, Marisa de Simón ha defendido la proposición de ley del cuatripartito y ha señalado que "duda" que exista "una dificultad de tipo legal". "El PSN tiene que decidir si está en este plan de inversiones o no, lo demás son brindis al sol, marear la perdiz y poner piedras en el camino", ha criticado.

Ha indicado que "los 113 millones son para mejorar las condiciones de vida de la gente" y "entendemos que el PSN ha de estar y entendemos que está". "Lo importante es que el Estado no ponga trabas y lo fundamental es el contenido de la ley", ha concluido.