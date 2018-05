"El sector turístico tiene que ver la competencia como un potencial aliado"

Sendaviva ha acogido como acto central de su 15º aniversario la jornada profesional ‘La estacionalidad turística en destinos de interior’ en la que se ha profundizado en la manera de combatir esta problemática que afecta al sector turístico, buscando pautas y soluciones para paliarlo.

El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha inaugurado la jornada, a la que han asistido más de medio centenar de personas, y ha subrayado que “Sendaviva se ha convertido en referente del turismo familiar, socialmente rentable en la Ribera”, además de destacar los elevados niveles de satisfacción que registra el parque, puesto que “el 98% de los visitantes recomienda la vista y el 95% dice que volvería”.

El vicepresidente de Navarra ha remarcado que “Sendaviva es una de las bazas con la que cuenta nuestra comunidad para el desarrollo del turismo”. El Plan Estratégico para el turismo de Navarra, recién aprobado en marzo, tiene el propósito de “posicionar a Navarra como destino sostenible” y en él, según ha recordado Ayerdi, “el mercado de proximidad sigue siendo una apuesta de este Gobierno”. Y el propósito es que Navarra, “un destino con grandes atractivos naturales y culturales, siga creciendo”.

El plato fuerte de la jornada ha llegado de la mano del experto en planificación y desarrollo de destinos turísticos Richard Butler, ganador en 2015 del 12º Premio Ulises otorgado por la Organización Mundial de Turismo (OMT), que ha marcado las pautas para luchar contra la estacionalidad. El autor de la teoría 'El ciclo de vida de los destinos turísticos' (1980), una de las más influyentes en el campo del turismo, ha señalado durante su intervención que “la estacionalidad es un desequilibrio entre la oferta y la demanda”, aunque ha explicado fórmulas que existen para reducirla. “La idea es aumentar la demanda en las épocas bajas, o en ocasiones reducir la oferta”, ha explicado.

El profesor emérito de la Strathclyde Business School, en Glasgow (Reino Unido), y autor de 17 libros y más de 100 artículos o capítulos de libros sobre turismo, también ha apuntado que “la mayor influencia para la estacionalidad la ejercen las vacaciones escolares”. Algo que es bien conocido en Sendaviva, un destino de referencia en el turismo familiar.

Butler ha constatado que los destinos rurales están más condicionados por la estacionalidad que los urbanos. En cualquier caso, observa la estacionalidad no siempre como un elemento negativo porque puede haber algunas ventajas: “En el mundo natural permite la regeneración de la vida silvestre. En lo sociocultural, sirve de periodo de descanso...”.

Medidas habituales como la rebaja de precios u otros no siempre son efectivos, y Butler apuesta por trabajar sobre la demanda. Por potenciar las vacaciones fuera de temporada alta o, por ejemplo, “crear una nueva oportunidad para el mismo mercado pero en un momento distinto”, o “salir del turismo y buscar otras funciones”.

Butler, miembro fundador y ex Presidente de la International Academy for the Study of Tourism, así como ex Presidente de la Canadian Association for Leisure Studies, ha concluido su ponencia insistiendo en la cooperación entre diferentes agentes y en “ver a nuestra competencia como aliados potenciales, algo compatible con nuestro actual mercado”, y concluyó: “la estacionalidad es dinámica, así que hay que considerar siempre la oportunidad del cambio”.

Mesa redonda

Tras la ponencia de Richard Butler, se ha desarrollado una mesa redonda para profundizar sobre el problema de la estacionalidad turística en los destinos de interior. Durante la misma, Maitena Ezkutari, directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, ha indicado que “Navarra ha dado un salto para especializarse en la industria turística” y ha recordado que “el nuevo Plan Estratégico sitúa al turismo al mismo nivel que otros sectores como automoción o las energías renovables”. También ha recordado que “Sendaviva es el referente en Navarra relacionado con el turismo familiar y escolar”.

La directora de Turismo ha llamado la atención sobre el hecho de que “el mercado internacional viaja mucho más fuera de temporada”, y lo ha relacionado con el vuelo abierto entre Pamplona y Frankfurt. Maitena Ezkutari ha anunciado la próxima creación de un observatorio de turismo en Navarra para “obtener un análisis de los datos de los visitantes que recibimos, de modo que nos permita innovar”.

Por su parte, Rubén González, gerente de Sendaviva, ha señalado que el parque ha conseguido en los últimos años que “cada vez se reparta más la afluencia de visitantes”. Una de las medidas ha sido “la creación de nuestra propia agencia de viajes”.

Rubén Gonzalez ha animado a los agentes del turismo de la comarca a que “no nos dé miedo la competencia porque nos hace más fuertes”, además de explicar que “tratamos de que vengan cuatro o cinco días, no solo a Sendaviva sino a toda Navarra”.

Para Anna Díaz, consejera de Turismo y Desarrollo Económico del Valle de Arán, ha explicado cómo se gestiona este sector en su comarca. Cuenta con una amplia capacidad hotelera y de alojamientos, que en momentos de temporada alta supone cuatro veces la población de la zona. Anna Díaz ha asegurado que “los hosteleros Del Valle están adaptados a la estacionalidad”.

“La estacionalidad es un tema complejo y no hay soluciones mágicas”, ha comenzado explicando Javier Blanco, asesor turístico y presidente de Tourism&Innovation, que afirma que se trata de un fenómeno conocido. Expertos han estudiado la estacionalidad en España y la asocian a “la costa, al sol y playa, y no tanto al interior y lugares con más peso del turismo nacional”, ha señalado Blanco. La “diversificación” es la palabra clave para cambiar la tendencia.

Blanco ha destacado una idea: “La temporada alta del año 2000 es la temporada baja de ahora”, además de subrayar que “en turismo no hay competidores”, sino que la colaboración es esencial. También aboga por “reformular el modelo turístico español” y por “redistribuir los flujos turísticos”.

El moderador de la mesa redonda ha sido Francisco Javier Castillo, CEO en DNA Expertus Turismo y Ocio.

15 años como motor económico de la Ribera

La jornada celebrada hoy en Sendaviva se enmarca dentro de los actos programados con motivo del 15º aniversario del parque navarro. En sus 15 años de vida Sendaviva se ha convertido en unos de los principales motores económicos de la zona de la Ribera. Los más de 2.100.000 de visitantes que ha recibido el parque en este periodo han supuesto un importante impacto directo en la economía no solo en el área de influencia del parque, sino en el resto de la Comunidad Foral.

Un dato importante es que cada año aumenta el número de visitantes procedentes de fuera de la Comunidad Foral. Así, en estos 15 años, cerca del 65% de los visitantes son de fuera de Navarra. Un dato que ha ido en aumento con el paso de los años, pasando del 49% en el año 2007 hasta alcanzar el 86% en 2017, lo que supone un importante incremento en las pernoctaciones y la generación de riqueza en la zona.

En cuanto a la procedencia de los visitantes del parque, la Comunidad Autónoma Vasca es la que mayor porcentaje representa con un 31% del total, seguida por los visitantes de Navarra, que suponen el 22%. Le siguen Aragón, La Rioja y, en menor medida, Madrid y Cataluña.

De igual manera, las pernoctaciones en la zona crecen a buen ritmo y la Ribera es la más beneficiada por el turismo que atrae el parque. Así, en 2017, 61.618 personas pernoctaron en la zona. De ellas, el 33,53% optó por pernoctar en un alojamiento hotelero. Además, más de 505.000 personas se han alojado en la zona de la Ribera en los últimos diez años gracias a Sendaviva y, cada día que el parque abre sus puertas, unas 460 personas pernoctan en el área de influencia del parque.

Muchas personas que acuden Sendaviva combinan su visita con otras actividades en el entorno. Según los datos extraídos de las más de 3.000 encuestas realizadas a los visitantes de Sendaviva en la temporada pasada, hubo más de 57.000 visitantes que acudieron a restaurantes y comercios (al margen del alojamiento) y destinaron a este tipo de actividades una media de 80 euros al día. Hay que destacar que el 85,5% de los visitantes que llegan al parque de fuera de Navarra afirman organizar su visita a Navarra expresamente para realizar su visita a Sendaviva.

Además, el parque también genera empleo y un total de 224 personas trabajan en Sendaviva entre contrataciones directas y empleo indirecto.