El mismo tribunal que dictó sentencia determinaría si deja en libertad o no a 'La Manada' a petición de las defensas

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que ha dictado sentencia sobre el juicio a 'La Manada', será quien decida sobre la puesta en libertad o no de los cinco condenados a 9 años de prisión por abuso sexual, en caso de que lo soliciten formalmente las defensas, mientras siga el proceso judicial con la presentación de recursos de las partes a la sentencia.

El abogado de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada', Agustín Martínez Becerra, ya afirmó tras conocer el fallo que "inmediatamente" iba a pedir la puesta en libertad de sus clientes, ya que las anteriores veces que lo ha pedido "el elemento distorsionador para la puesta en libertad era el hecho de que la pena era de 25 años y había riesgo de fuga".

Los cinco encausados se encuentran en prisión desde que fueron detenidos el 7 de julio de 2016. Una vez visto para sentencia el juicio, en el mes de noviembre, sus abogados solicitaron su puesta en libertad, petición que entonces se negó si bien no fue una decisión unánime del tribunal ya que uno de los tres magistrados no respaldó que continuaran en prisión. Este mismo juez ha emitido un voto particular en la sentencia al no ver culpables a los condenados y pedía su puesta en libertad.

El proceso judicial no terminó este jueves ya que ahora las partes presentarán recursos a la sentencia. Tienen un plazo de diez días para ello y será la sala que dirige el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, quien tenga que resolverlos. En concreto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN.

Tanto los abogados de los condenados como el de la víctima ya anunciaron ayer, tras conocer el fallo, que presentarán recurso. También lo han hecho las acusaciones populares, tanto el Gobierno foral como el Ayuntamiento de Pamplona.

Una vez que la Sala de lo Civil y Penal reciba los recursos, algo que no es inmediato y que habitualmente se prolonga durante unos dos meses, el TSJN suele tardar alrededor de otro dos meses en dictar sentencia. Tras ella, las partes pueden volver a recurrir ante el Tribunal Supremo.