"No es abuso, es violación": Concentración en Pamplona tras conocerse la sentencia de "La Manada de Manresa"

A pesar de que el tiempo no ha perdonado, y bajo sus paraguas y al grito de "No es abuso, es violación", "Desnuda y borracha, quiero llegar a casa" o, incluso, "Contra la violación, castración", varias decenas de personas se han concentrado en la Plaza del Castillo de Pamplona para expresar su repulsa por una nueva sentencia que "condena por abuso sexual y no por violación a los autores de la violación grupal de una adolescente de 14 años en Manresa".

Las Asociaciones del Movimiento Feminista de Pamplona se han unido para denunciar una resolución que recuerda a la de "La Manada" de Pamplona. Respecto a ese último caso, todavía queda por conocer si los agresores -condenados ahora por agresión sexual- son culpables también de un delito contra la intimidad por grabar en vídeo la violación.