La razón por la que no hemos entrevistado a ningún candidato del PNV durante la campaña es esta

Euskadi es un país tapado por una bandera. En esta tierra, nada importa porque tenemos una gran fortuna: somos vascos. Que el lehendakari diga en el Parlamento que no se va a crear empleo en los próximos meses, aunque sea su máxima prioridad y deba ser casi su único objetivo, pues no pasa nada. Se promete que se crearán 8.000 nuevas empresas, no 7.867 ni 8.201, y patada a seguir. Anda pues. Somos vascos y lo importante es que seguiremos luchando por encontrar nuestro encaje o nuestro estatus. Que cuando nuestra selección juegue en el San Mamés de los 150 millones de euros ya haremos descuento a las personas desempleadas.

Si en Euskadi a dos altos cargos del PNV les investigan por llevárselo puesto y cobrar casi 80.000 euros al año, como Gallardón, por no ir a trabajar, casi como Gallardón, y son imputados por un Juzgado, pues no se cuenta, no se nombra y no se explica. Que somos vascos y aquí no hay corrupción. Acaso, por poner un ejemplo, chalés pagados con sobres, vacaciones en Bali aun con sueldos de concejal, pisos en el centro de Madrid o sedes ensobradas. Pero, a quién le importa. Somos vascos y somos gente de palabra, buen comer y buen vivir. Y eso cuesta.

Si en Euskadi, concretamente en Bizkaia, el diputado general, con un par, dice que conoce casos de defraudadores pero no los denuncia 'porsiaca'... Pues no pasa nada. Que aquí el que defrauda es amiguete y con lo que ahorra pues nos paga un par de pintxos. Qué buenos están, pero no veas si son caros. Y pelillos a la mar, que los defradaudores son vascos, de los nuestros.