El esplendor primaveral tiene premio

The yellow kid loses some of his yellow

Pocas veces se puede afirmar contundentemente que una de las bellas artes nació un día en concreto, porque….veamos, ¿qué día nació la pintura? ¿Y la escultura? ¿O incluso el cine?…normalmente se tienen que conjugar muchos factores para poder afirmar que un arte ha nacido como tal. Sin embargo, si que podemos asegurarlo respecto al llamado 9º arte. Si, amigos, el cómic nació exactamente el día 16 de febrero de 1896. Aquel glorioso día un simpático loro exclamaba desde las páginas del dominical del New York World: “sic em towser!” naciendo así unos de los más populares medios de expresión del siglo XX y por supuesto, del XXI. Porque…. ¿quién no ha leído un tebeo alguna vez en su vida? ¿Quién no conoce personajes ya míticos en la cultura popular como Superman o Tintín?

Comprendo que ustedes, tremendos conocedores del medio, me refutarán tan arriesgada afirmación. Me parece estar oyendo ya sus vocecillas de 'hipsters' resabidillos recordándome a Töpffer o a Bush por ejemplo, quienes ya utilizaban las técnicas del arte secuencial unas décadas antes; bien, pues dejen que me explique.



El arte secuencial, o la narrativa gráfica o el cómic o las historietas, o como diablos quieran llamarlo ya existía desde el principio de los tiempos. Los relatos hechos con series de dibujos se remontan a la antigüedad, ya en Egipto las pinturas murales servían para relatar las hazañas de sus faraones, los relieves romanos ensalzaban a sus héroes, en la Edad Media se pintaban frescos para explicar pasajes bíblicos, etc. Todos estos ejemplos bien pueden entrar en la definición de lo que conocemos como cómic. En fin, que “monitos” (como se les conoce en Méjico) o “muñequitos (Cuba) o tebeos, han existido siempre, aunque de un modo muy arcaico y primitivo. No fue hasta la llegada de su adorado Rodolphe Töpffer que comenzaron a tomar la forma definitiva como los conocemos ahora.