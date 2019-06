Los retos a los que se enfrenta Bilbao, la ciudad que se reinventó

Poco queda de la gris e industrializada Bilbao que el Guggenheim, seguido de la regeneración de la ría -para la cual se invirtió seis veces más que en la arquitectura del museo- resucitaron dentro los proyectos de Bilbao ría 2000. Con el paso de los años, Bilbao se ha convertido en referente internacional: ha sido elegida como Mejor Ciudad Europea en los premios The Urbanism Awards, también ha sido escogida como sede para acoger las finales europeas de clubes de rugby, así como la sede de los premios MTV.

Aun así, el PNV, con Juan Mari Aburto otros cuatro años a la cabeza, tiene por delante una serie de retos a los que enfrentarse. Tras su reelección, el regidor nacionalista, que integrará al PSE en su equipo de gobierno, ha prometido "darlo todo" y no "defraudar en la defensa de los intereses de Bilbao". PNV y PSE gobernarán con mayoría absoluta de 19 ediles -14 del PNV y 5 del PSE- de los 29 concejales que forman el Consistorio.

A la cabeza de los retos que la ciudad tiene por delante está el paro. Bilbao es de las tres capitales vascas la que tiene un mayor número de desempleados, un total de 22.531 personas, el 10,8%. Pero no es el paro lo único que preocupa, y es que otro de los grandes retos es la diversidad de la población bilbaína y la convivencia y la cohesión social entre los habitantes. Ciertas zonas de Bilbao, como los barrios de San Francisco, Bilbao La Vieja o Zabala, están más expuestos a conflictos raciales, racistas o xenófobos debido a que la concentración de comercios y viviendas habitadas por extranjeros es mayor. Por ello, el Ayuntamiento de Bilbao ha desarrollado el plan Auzokizuna 2020, que se basa en mejorar la calidad de vida y la convivencia de esos tres barrios “aún más desconocidos y con mayor potencial de todo Bilbao y Bizkaia”, como indica el plan, ya que “son un activo que en cierta medida permanece ajeno -o no suficientemente integrado- en la vida del resto de la ciudad y del Territorio Histórico y en ocasiones, entre los propios barrios.

Al igual que en muchas ciudades tanto del país como del resto del mundo , Bilbao tiene como uno de los retos más importantes lograr la igualdad entre mujeres y hombres y acabar con la violencia machista. Y es que, a pesar de que la famosa foto de Vincent West, que retrata la multitudinaria manifestación convocada el 8-M de 2018 en Bilbao, haya dado la vuelta al mundo poniendo el foco en la ciudad como una de las precursoras del movimiento Me Too, las agresiones y los asesinatos machistas no cesan.

Otro de los retos y en el que el alcalde Juan Mari Aburto lleva tiempo incidiendo es el de "rejuvenecer la ciudad". La bajada demográfica en las ciudades es un hecho y el paro y la precariedad laboral de los jóvenes, dificultan cada vez más el poder independizarse y formar una familia. Entre los proyectos para lograr un "Bilbao más joven", según ha indicado Aburto, está el de crear "una Ciudad Universitaria que se complemente con una amplia oferta cultural, deportiva, de ocio saludable y de apoyo a los primeros proyectos de nuestros jóvenes talentos".

Por su parte, entre los proyectos urbanísticos de la ciudad se encuentran el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que dirigirá su futuro urbanístico desde 2020 y los 15 años posteriores, el Tren de Alta Velocidad, la isla de Zorrotzaurre, la nueva estación de Abando, así como la transformación urbana de los barrios, en los que la accesibilidad y conectividad es un problema, sobre todo para las personas mayores que viven allí.