La campaña de Unidas Podemos en La Rioja tras la crisis por la investidura autonómica: sin IU, sin visitas y sin partido

Podemos implosionó en La Rioja este verano. Primero rompió con IU, después bloqueó la investidura de la candidata socialista Concepción Andreu durante semanas y al final accedió a entrar en una coalición con los socialistas a costa de una lucha fratricida por los puestos. El partido, el Gobierno y el Parlamento están en manos de Raquel Romero, hay una coordinadora de inscritos enfrentada a otra de círculos y la dirección nacional no termina de intervenir. Ahora completa una campaña en La Rioja de perfil muy bajo, sin apenas visitas, con las cuentas en Twitter paralizadas y, sobre todo, muy en solitario, con una IU completamente al margen aunque, por respeto al proyecto de Unidas Podemos, no está contraprogramando a una candidatura encabezada por Luis Illoro.

Fuentes de IU confirman que lo ocurrido en julio –"Podemos ha decidido no apostar por lo programático y, en definitiva, mira única y exclusivamente a los puestos", denunciaron entonces– hacía inviable cualquier tipo de alianza en La Rioja. "No defendería repetir una coalición con Podemos, ni en La Rioja ni en general", llegó a afirmar en una entrevista con este periódico la diputada autonómica de IU, Henar Moreno, en el momento álgido de la crisis.

Donde Unidas Podemos es más débil es en la tierra de nacimiento de Alberto Garzón. Desde su partido indican que se planteó que IU asumiera el liderazgo de la coalición ante lo ocurrido en Podemos. No se aceptó y ninguna persona de la formación ocupa puestos en las listas. IU no está en campaña electoral, aunque "por respeto a los acuerdos federales" tampoco ha planteado nada al margen de Unidas Podemos. La sigla, como en toda España, sale en la papeleta. Incluso en las lonas de los actos, aunque la de Equo sí haya sido tapada con pegatinas. Pero es eso, "respeto", no adhesión.

En cuanto a Podemos, la consejera, parlamentaria y única representante de la Gestora, Raquel Romero, no aparece en la agenda de actos que se han ido realizando. Los ediles electos en mayo tampoco han tenido presencia pública. La actividad del Twitter oficial de Podemos y de Unidas Podemos en La Rioja está paralizada desde el 1 de noviembre. Es más fácil hallar en los canales oficiales un mensaje sobre la situación en Castilla-La Mancha –territorio de procedencia de los asesores de Romero– que sobre la campaña local. Ni Pablo Iglesias, ni Irene Montero ni desde luego Alberto Garzón han visitado Logroño. Los invitados más conocidos han sido Roberto Uriarte –candidato por Bizkaia y exlíder de Podemos en Euskadi– y Ainhoa Aznárez –parlamentaria de Navarra y expresidenta del Parlamento foral–.

"Es como empezar de cero", afirma una fuente que destaca el trabajo de las bases para intentar reflotar un proyecto en crisis tras lo ocurrido en verano. ¿Y Equo? A nivel general, el partido verde se alió con Más País pero ha habido territorios, como Euskadi, en que no ha apoyado a Íñigo Errejón y ha preferido "preservar" las coaliciones con Podemos e IU. En La Rioja los cuadros de Equo dentro de Unidas Podemos continúan como independientes, en la línea de la postura seguida por su antiguo líder, Juantxo López de Uralde, que sigue como cabeza de lista por Álava ahora ya lejos de la disciplina del partido que fundó y con la intención de configurar un "espacio verde" en el seno de Unidas Podemos.