#AlertaFeminista ante la anunciada suspensión para el último trimestre de 2019 de la sesión de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el estado Español, en 1984) debido a recortes de gastos y déficit por los retrasos de los Estados miembros en el pago de sus contribuciones.

La importancia de la CEDAW en nuestras vidas y derechos es grande. Permite a personas o asociaciones elevar al Comité CEDAW denuncias por violación de la Convención cuando no encuentren en su país tutela judicial o administrativa rápida y efectiva, y al Comité abrir de oficio un procedimiento de investigación por violación grave o sistemática de la Convención. Exige a los Estados no sólo que no discriminen, sino que modifiquen el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia y tomen constantemente MEDIDAS PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, incluso con acciones positivas. Reconoce expresamente la discriminación de la mujer por el hecho de serlo.

La CEDAW es el único tratado de derechos humanos que incluye el derecho de la mujer “a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que le permitan ejercer estos derechos” (art. 16 e), obligando a los Estados a incluirlo en su legislación, y en el sistema educativo la educación afectivo-sexual (art. 10 h) ¿Tendremos que pedir amparo desde Navarra para el programa SKOLAE? El artículo 5 prohíbe usar la maternidad como pretexto para la discriminación laboral u otras, y obliga a reconocerla como función social, en corresponsabilidad de hombres, mujeres y servicios sociales de cuidado de la infancia.

En 2017, la CEDAW, gracias al trabajo realizado por organizaciones feministas agrupadas en la plataforma Cedaw sombra, suspendió al Estado Español en violencia de género y en el tratamiento que recibían las mujeres y niñas refugiadas, lo que obligo a tomar medidas en relación con el contenido e impulso del pacto de estado contra las violencias machistas, entre otras. En julio de 2018, el Tribunal Supremo, gracias a las recomendaciones de la CEDAW, obligó a reparar a Ángela González, víctima de violencia de género, por el asesinato de su hija menor por su padre en una visita no vigilada.

Por eso es la #AlertaFeminista aquí y en todo el mundo. Algunas, muy cercanas como la plataforma Cedaw sombra del Estado Español (por grupos y entidades feministas y/o de Derechos Humanos), ya han expresado su más profunda preocupación por la anunciada suspensión de la sesión de la CEDAW por el impacto negativo en la agenda de derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes.

Estamos en un momento mundial de avance y presión de los sectores intolerantes, fundamentalistas, excluyentes y no igualitarios, apoyados por los medios sensacionalistas que promueven narrativas xenófobas o manifestaciones discriminatorias en contra de personas pertenecientes a minorías étnicas, grupos de la diversidad y disidencia sexual y de las mujeres, quienes son particularmente objeto de sus ataques. Especialmente el feminismo y las feministas.

La negación del derecho a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, los embarazos y matrimonios infantiles, la violencia sexual y la impunidad son un patrón que se repite; resultado de la violencia estructural que se ensaña con las poblaciones en situación de vulnerabilidad: niñas, adolescentes y mujeres. Los esfuerzos realizados para alinear los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los derechos humanos, se volverían ineficaces por el debilitamiento adicional del sistema de órganos de tratados y su incapacidad para contrarrestar suficientemente el auge del populismo conservador.

Es crucial que la impunidad por las violaciones de los derechos humanos en cada uno de los países pueda ser desafiada a nivel de la Organización de las Naciones Unidas.

Por ello, ONU, mujeres, gobiernos y parlamentos diversos deben presionar para Garantizar que las sesiones de revisión de la CEDAW, y otros Comités no se vean suspendidos o postergados, consiguiendo una financiación sostenible. La falta de contribución por parte de los estados de recursos económicos y financieros significa privar a las mujeres -niñas, adolescentes y poblaciones históricamente vulneradas como LGBTI- de la efectiva protección promoción y defensa de sus DDHH, al no poder llevar sus preocupaciones y recomendaciones ante el comité CEDAW, encargado del monitoreo de su cumplimiento, en el actual contexto mundial, de claros retrocesos de derechos y del lamentable avance de mensajes de odio y discriminación de sectores conservadores y neoliberales. Estamos en un momento crítico y necesitamos defender la justicia y la igualdad desde todos los rincones, también desde los organismos internacionales.

#AlertaFeminista para que ni aquí ni allí consigan que la sociedad retroceda negando algo tan elemental como el hecho de la existencia de la violencia de género (o violencias machistas) que se sustenta en el sistema patriarcal y se da por el hecho de ser mujeres. Esa violencia que anualmente significa más de 100 feminicidios.

Por eso y para conseguir que el Informe Sombra 2019 sobre la aplicación en nuestras tierras de la CEDAW, firmado por 295 organizaciones, incluidas varias de Navarra y País Vasco, sea discutido en y con los organismos internacionales, debemos presionar para que se financie y celebre esa sesión.

*Tere Saez Barrao es técnica de Igualdad. Activista feminista. Lunes lilas. Ex parlamentaria