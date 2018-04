Anatomía del comunicado de ETA

"Con varios ademanes horrorosos / los montes de parir dieron señales", de este modo empieza una de las fábulas de Samaniego, pero el final no puede ser más desalentador: "Estos montes, que al mundo estremecieron / un ratoncillo fue lo que parieron". Debidamente interpretada la fábula da la impresión de que Samaniego hubiera asistido a ese final de ETA que nos ha sido anunciado hace pocos días, pero Samaniego vivió en la segunda mitad del siglo XVIII, y ya estamos en el XXI.

¿Qué ha sido, sino un ratoncillo, el parto-comunicado de ETA al Pueblo Vasco, que alguien ha titulado 'Declaración sobre el Daño Causado'? La verdad es que el comunicado es mejor que nada, pero las expectativas han quedado en un 'déjà vu' que apenas sirve para mitigar la curiosidad de quienes seguimos esperando que ETA se vaya, que ETA nos deje tranquilos, recomponiendo nuestras vidas, arreglando las familias a las que el miedo dispersó, permitiéndonos honrar a quienes murieron asesinados y acompañar a quienes fueron víctimas de atentados en los diferentes grados de consecuencias. Los etarras han parido un ratoncillo remiso y asustado que, recién salido del vientre maldito de la Organización, ha corrido a refugiarse lejos del lugar en el que ETA actuó con mayor frecuencia. Que ETA haya circunscrito sus pronunciamientos, acciones de desarme y demás actos solemnes a Francia, aunque el noventa por ciento de sus matanzas y destrozos fueran en España, demuestra su cobardía y su miseria moral.

Conviene diseccionar el Comunicado, párrafo a párrafo, para llegar a ver de qué modo la desvergüenza se ha apoderado de estos asesinos a sueldo que han jugado con las conciencias de tantos vascos a los que han convertido en sus rehenes y, a la vez, cómplices. Escondidos tras un 'conflicto político e histórico' (así lo definen), que nunca han explicado ni contrastado con los ciudadanos, no han dudado en recurrir al año 1937, cuando en medio de la Guerra Civil el dictador Franco bombardeó la villa de Gernika. Lo curioso es que ETA surgió más de veinte años después, y no usó en ningún momento la célebre y nefasta fecha para justificar su creación… Quizás porque bombardeos tristes y sanguinarios como aquel se produjeron en innumerables lugares de España, incluidos varios emplazamientos vascos.

El Comunicado usa una frase ("Lo sentimos de veras") para intentar dar credibilidad a ese "respeto" que dicen mostrar hacia "los muertos, los heridos y las víctimas". ¿No resulta esto demasiado escaso? El término “de veras” parece querer subrayar que están convencidos de que la gente de buena voluntad no les va a aceptar las disculpas porque cuando, en anteriores ocasiones, se han disculpado, sólo lo han hecho para ganar tiempo y eludir dificultades puntuales. Como un niño que infringe las normas de comportamiento una y otra vez, y promete cada vez que se arrepiente, que no lo hará más, los etarras han dicho "de veras", pero los etarras no son niños afectados por faltas veniales, sino asesinos.

El establecimiento de categorías en la condición de víctimas, al que el Comunicado dedica su tercer párrafo, no puede ser más despreciable. Dice ETA que “obligados por las necesidades de todo tipo de la lucha armada, nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos sin responsabilidad alguna,… a esos les pedimos perdón”. Alarma vivir en una sociedad en la que a unos se les pide perdón y a otros solamente “se les respeta”, aunque unos y otros hayan sufrido el mismo oprobio. ¿Quién es ETA para juzgar? ¿A qué leyes se acoge, qué leyes ha aplicado? ¿En qué Sala de Vistas ha juzgado a sus víctimas?

En el párrafo cuarto ETA interpreta aquella que no debe interpretar, porque habiendo jugado un papel tan arbitrario y desvergonzado para nuestras vidas, no resulta admisible que cuestione todas aquellas barbaridades que han tenido lugar porque ETA las haya querido y protagonizado. Dice, “ojalá nada de eso hubiera ocurrido, ojalá la libertad y la paz hubiesen echado raíces en Euskal Herria hace mucho tiempo”, y bien, solo cabe una pregunta: ¿no ha sido ETA la que decidió en su día poner en riesgo la libertad e impedir la paz, incluso oponiéndose al nacionalismo vasco? ¿No ha sido ETA la que durante tanto tiempo ha desecado las raíces de la paz y la libertad para que creciera el árbol de la convivencia en Euskadi?

Y sí, quinto párrafo: "Reconozcamos la responsabilidad contraída y el daño causado". Pues sí, la responsabilidad está bien clara: casi un millar de asesinados, muchos miles de vascos obligados a emigrar para salvar sus vidas, profusión de escoltas y vigilantes de las vidas de las gentes de bien, impuestos “revolucionarios” que solo han servido para amedrentar (y para financiar explosivos y muertes), deterioro de la democracia, conversión de la convivencia en una relación entre diferentes que ha impuesto condiciones y ha obligado a acomodar los comportamientos. Esa responsabilidad solo concierne a ETA, -y a quienes reaccionaron frente a ETA al margen de la Ley-, como solo concierne a ella el reconocimiento del daño causado. Quienes, de algún modo, hemos sufrido su acoso, también sabemos que no pudimos combatirla suficientemente porque nuestra debilidad frente a ella fue evidente, y el miedo paralizó nuestras vidas. Ese untento del Comunicado de repartir responsabilidades y adjudicar daños solo responde a la cobardía de los derrotados, que lo han sido con los instrumentos del Estado de Derecho: frente a su Ley, la arbitrariedad sanguinaria del caos en manos de los terroristas.

El último párrafo contiene un empeño importante e imprescindible: “la reconciliación es una de las tareas a llevar a cabo”. ETA sembró de hostilidad la convivencia, enturbió las miradas y enrareció los saludos, en suma, convirtió las vidas en marchas por tortuosos caminos alejados de toda condescendencia. Pero ese esfuerzo de buena voluntad e intenciones con que termina el Comunicado, - “(la reconciliación) es un ejercicio necesario para conocer la verdad, cerrar heridas y construir garantías para que ese sufrimiento no vuelva a suceder” -, no debe llevarnos a engaño. La verdad de lo ocurrido la conocemos suficientemente aunque pudiera faltarnos algún tibio detalle. Las heridas, aunque pudieran llegar a cerrarse, van a dejar cicatrices, y la memoria y los recuerdos van a persistir aún durante bastante tiempo, tanto más si ETA no se muestra más noble y magnánima, más severa consigo misma que lo que se ha mostrado hasta ahora.

Pedirle a los gobernantes, a las Instituciones, a los responsables públicos, a los Partidos políticos y a los ciudadanos en general, que “bendigan” este Comunicado es pedir peras al olmo. ETA, y quienes la han protegido y potenciado durante tanto tiempo, deben pedir perdón de forma tan escueta como contundente. Sin puntualizaciones ni condiciones. Si actúan de ese modo, no tengo dudas de que estarán dejando de alimentar ese monstruo con el que nos han amedrentado y nos han querido convertir, a todos en sus cómplices,…y a quienes no han aceptado su complicidad, en rehenes.

A ETA, y a sus adláteres, les es de aplicación el final de la fábula de Samaniego, que dice: “Suele a menudo / ser el gran parto de su pensamiento / después de tanto ruido solo viento”. Y así ha sido en esta ocasión.