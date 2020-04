Datos útiles, inútiles y sopa de datos

En las guerras y en las grandes pandemias, una de las armas más sutilmente mortíferas es la desinformación. No nos referimos a las fake news que nos llegan por las redes y que, mentalmente, permanecen en ellas, sino a los medios de comunicación de masas. Todos los telediarios o los informativos se inician con una sopa de números de aquí y de allí, aderezados de puntualizaciones, generalmente positivas, según suban o bajen algunas de las cifras. Posiblemente sólo pretenden calmar la ansiedad de la población dándole, aparentemente, mucha información, aunque una parte de la misma sea inútil o hueca.

Entre los datos más interesantes y válidos, cuando queremos describir el impacto de una pandemia, tenemos las cifras brutas de mortalidad por todas las causas, que nos permiten comparaciones con las de años pasados, calcular las tasas de mortalidad, de casos confirmados, etc. Por eso, los datos totales de mortalidad del último informe del MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad del Instituto de Salud Carlos III), son muy interesantes, entre otras cosas para ver las diferencias entre Comunidades Autónomas. Los Registros Civiles no están funcionando a pleno rendimiento en la actualidad. Debido a los problemas administrativos que la pandemia genera y a interferencias de carácter político-administrativo, no se están registrando todas las defunciones, aunque, a falta de una actualización y corrección de los datos, podemos hacer algunas comparaciones y sacar algunas conclusiones.

Hay dos comunidades, Castilla y León y Castilla la Mancha, que presentan una mortalidad en exceso muy superior a la oficial por Covid-19. Con anterioridad a la llegada de la pandemia se estimaba para ambas comunidades una mortalidad total cercana a las 1.200 personas para los periodos de tiempo comprendidos entre mediados de marzo y el 6 de abril (concretamente, desde el 18 de marzo en el caso de Castilla y León y desde el 14 de marzo en Castilla la Mancha). En ambos casos la mortalidad real ha sido superior a los 3.000 casos (3.244 en Castilla y León y 3.729 en Castilla la Mancha). Por tanto, las cifras de 'sobremortalidad', por encima de las estimadas, han sido superiores a los 2.000 casos en cada una de las Comunidades. Evidentemente este exceso de mortalidad debe atribuirse al coronavirus y sus complicaciones, pero lo realmente sorprendente es comprobar que, en estos periodos de tiempo, las cifras oficiales de defunciones por Covid-19 que han declarado las autoridades son mucho menores: concretamente Castilla y León ha declarado 897 muertos y Castilla la Mancha 1.126 fallecidos. Es decir, a esta cifra oficial de fallecidos por la pandemia debemos añadirle 1.107 y 1.343 defunciones de más en cada una de las comunidades. Dicho de otro modo, las cifras de mortalidad oficiales por la pandemia, en ambas comunidades, no son correctas: debemos pensar que los datos reales de ambas comunidades doblarían las cifras de los casos diagnosticados y fallecidos que se reconocen oficialmente.

Defunciones observadas en España del 25 de noviembre de 2019 al 5 de abril 2020 (MoMo, 6 de abril de 2020)

La mayor parte de las comunidades autónomas presentan la misma problemática, pero a menor escala. En todas se han superado con creces las estimaciones de mortalidad previas a la pandemia, pero el exceso de mortalidad es superior a los datos oficiales de fallecimientos por Covid-19, sin llegar al nivel de Castilla y León y Castilla la Mancha. Euskadi es un buen ejemplo de ello. En la Comunidad Autónoma Vasca, según la comparativa de los datos oficiales sobre el Covid-19 y la información del MoMo, la cifra real de defunciones a causa del virus es un 32,50 % mayor que la oficial. En estas fechas propuestas por el Sistema de Monitorización de datos, fallecieron 360 personas por el coronavirus, pero los datos reflejan una mortalidad por encima de las previsiones de 477, es decir, hay 117 casos de más.

Andalucía, por su parte, es un ejemplo perfecto en el que los datos del exceso de mortalidad coinciden casi totalmente con las cifras oficiales de fallecidos a causa del Coronavirus.

Por último, en las comunidades de Madrid y Cataluña contemplamos el otro extremo. En ambos casos la mortalidad real ha sido superior a la estimada, pero dicha diferencia es inferior a las cifras totales de fallecidos por Covid-19. Dicho de otro modo, para los periodos estudiados por el MoMo, los datos de mortalidad que éstos ofrecen son inferiores a la realidad. Los fallecidos serían 552 personas más en Madrid y 562 más en Cataluña. Posiblemente, como el propio informe de vigilancia de exceso de mortalidad del MoMo advierte en su parte final, estos datos son provisionales y requieren de la actualización y la introducción de todos los datos en los diferentes Registros Civiles.

La principal conclusión que debemos sacar de todo esto es que los datos de defunciones que nos llegan a diario no son fiables, hay que "ponerlos en cuarentena" y esperar próximamente y con perspectiva, unas cifras de exceso de mortalidad por encima de las previsiones. Estos datos serán más elevados que los que hoy conocemos. Existe una mortalidad en exceso superior a las propias cifras de fallecidos por Covid-19, por lo que debemos pensar que el número real de fallecidos a causa de la pandemia es mayor. Esta situación es más aguda en los casos de personas mayores de 75 años, ya que no se están haciendo públicos todos los datos y debemos pensar que los registros de defunción no están recogiendo todos los fallecidos en las residencias de la tercera edad.

*Josu Hernando y Anton Erkoreka, Museo Vasco de Historia de la Medicina (UPV/EHU)