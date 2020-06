Don Diablo se ha escapado

Estoy empezando a pensar que el del exorcista es un oficio con futuro; uno de esos oficios punteros muy a considerar en el momento de crisis y necesidad de reconstrucción en que se debate España tras la pandemia. Desalojar a Satán de nuestras vidas va a requerir un esfuerzo nacional ingente, que podría concretarse en la creación de miles de puestos de trabajo, a poco que se vean dotados de las correspondientes asignaciones presupuestarias. Porque no se puede ocultar ya lo que salta a la vista: que el príncipe de las tinieblas se ha metido en nuestras vidas como Pedro por su casa.

Y que el tal Pedro encima se apellide Sánchez es algo que complica aún más las cosas y agrava la situación de precariedad moral en que nos encontramos. ¡Con lo bonito y adecuado que sería apellidarse Trump o Bolsonaro y así liberarse del eje del mal que ha invadido el planeta! Pero, no. Se tenía que apellidar Sánchez, ponerse a gobernar y traernos a España el virus de la irreligiosidad y el ateísmo, con las nefastas consecuencias que esto implica.

Y a los hechos me remito. Se empieza como la ministra Celaá asegurando con total desparpajo que los niños no son propiedad privada de los padres y se termina enseñándoles cualquier cosa en los centros de enseñanza; hasta el punto de hacer ya aconsejable crear una sección especial en la UME encargada de fumigar a fondo los colegios públicos -¡y a saber si también una parte de los privados!-, para que el virus demoniaco se bata en retirada.

Y quien dice colegios e institutos puede decir Universidades con mucho mayor motivo; al menos, las universidades públicas, mucho más expuestas (por algo son públicas) a la posesión diabólica que Sánchez y su equipo social-comunista están fomentando por todo el tejido social del país. Por suerte, contamos con centros universitarios que, hasta la fecha, han podido escapar al contagio generalizado. Y, además, están teniendo el coraje de resistir y explicar bien clarito lo que está pasando y por qué.

Obviamente, no podían ser sino universidades privadas y, además, católicas, las que se han propuesto hacer de punta de lanza en la recuperación ética de un país, cuyos valores se están desintegrando de manera alarmante. Ahí tenemos, por ejemplo, la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), cuyo presidente, José Luis Mendoza, ya nos ha advertido de que la pandemia ha estado provocada por “las fuerzas oscuras del mal”; añadiendo, para ser más preciso: “En cada generación aparece el anticristo y aquellos que le sirven con gran poder queriendo usurpar el nombre de Dios”.

Y fue en la presentación del libro 'La pérdida de España', del profesor de la Universidad CEU-San Pablo, Alberto Bárcenas, donde el ministro de la policía patriótica reveló emocionado lo que le aseguró el papa emérito, Benedicto XVI, cuando le rogó que rezara por la nación española: "El diablo quiere destruir España. El diablo ataca más a los mejores y por eso ataca España y quiere destruir a España".

No sé qué pensará el papa Francisco de estas revelaciones de su antecesor. No cuesta mucho imaginar lo que habría pensado el cardenal Antonio Cañizares, al que le va mucho la marcha y, por eso, no tiene empacho en afirmar: "El demonio insiste en plena pandemia, intentando llevar a cabo investigaciones para vacunas y para curaciones". Unas vacunas, al menos una de ellas, fabricada "a base de células de fetos abortados".

Me ha entrado la duda sobre si la reflexión del cardenal coincide, o puede ser complementada, con la de Miguel Bosé, cuando se refiere a las vacunas como una "operación de dominio global" y acusa a Pedro Sánchez de "hacerse cómplice de este plan macabro y supremacista". ¿Y demoníaco también? Tampoco sería de extrañar, si recordamos que el cantante tenía muy calado al demonio desde su más efébica juventud, cuando anunciaba eso de que "Don Diablo se ha escapado /. Tú no sabes la que ha armado"; y denunciaba su estrategia de infiltración, al explicar que "Anda por rincones / y se esconde en los cajones / de la presa que decide conseguir".

Ahora sólo nos falta, para rematar la faena, que la Virgen se aparezca un día de estos a cualquier pastorcillo que aún quede vagando por la España vaciada, y le hable de todos los males que le pueden venir a este país, si no vuelve a la buena senda, que, como todo el mundo sabe, no es otra que la católica, apostólica y romana. Al fin y al cabo, no nos quedan tan lejos las apariciones del Palmar de Troya y el Papa Clemente que surgió de ellas.

Y nos queda mucho más cercano el augurio optimista que Benedicto XVI, con esa manía que tienen los eméritos de dar guerra, le hizo al exministro Fernández Díaz: "En el momento oportuno, el Señor actuará". Y puede que tenga razón. Ya actuó en su día para volvernos al buen camino. Y no sería extraño que volviera a intervenir, utilizando para ello cualquier 18 de julio que pueda tener presente en la agenda de su eternidad.