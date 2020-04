Educación y equidad en tiempos de crisis

No cabe duda de que nuestra ha vida ha cambiado en las últimas semanas y que no sabemos cómo será nuestra sociedad al salir de esta crisis. Lo que sí sabemos es de dónde venimos y no es de otro sitio que de una sociedad con fuertes desigualdades en todas sus esferas que también tienen un impacto directo en cómo afronta cada persona esta crisis.

En Euskadi tenemos un sistema educativo anómalo en el conjunto de Europa en cuanto a las redes pública y privada, prácticamente al 50 %, pero que además esconde una profunda segregación de carácter socioeconómico, también de origen, pero fundamentalmente de clase.

El actual momento de crisis sanitaria, pero también económica y social, ha obligado a un cierre total del sistema educativo sin fecha de vuelta señalada. El profesorado, las familias y el alumnado están haciendo esfuerzos encomiables para poder sacar adelante la impartición de las materias a pesar de algunas improvisaciones en materia laboral denuncias por los sindicatos. Esta labor debería ser coordinada por el Departamento de educación de modo que se asegurase la equidad del conjunto del sistema educativo vasco, lo que no es así y tiene su reflejo obvio en esta situación.

Por otra parte es justo reconocer el apoyo que se recibe mediante las programaciones educativas que se han puesto en marcha por parte del Departamento de Educación y EITB y del Ministerio de Educación y RTVE. Esta programación especial podría ser la base de futuras programaciones educativas y pedagógicas a través de los medios públicos de información, hasta ahora prácticamente inexistentes, y deberían de ser una reflexión sobre determinados contenidos televisivos en horario llamado “infantil”.

Aunque para mucha gente pueda parecer una realidad de otros tiempos aún existe una brecha digital en la sociedad vasca y de nuevo, por supuesto, es una brecha de clase. Por ello se hace imprescindible, en esta situación de crisis, dotar de los medios digitales imprescindibles al alumnado que no dispone de ello.

Decimos esto porque según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2018, en Euskadi 1 de cada 10 niños y niñas (10,3%) vive en pobreza real, y casi 2 de cada 10 en ausencia de bienestar (19,3%). Esta tasa de pobreza es 3 puntos más alta que antes de la crisis, y casi el doble que la del resto de la población (10,3% frente a 5,4%). Las cifras constatan además que las familias con hijos e hijas a cargo son quienes más sufren esta realidad, en Euskadi, 7 de cada 10 situaciones de pobreza se dan en estos hogares. Además, preocupa el aumento de la pobreza en las familias monomarentales.

A esto hay que añadir que según datos de Save the Children casi 2 de cada 10 hogares monoparentales en España no tienen acceso a un ordenador en casa. El 6,7% de los niños y niñas en España no tiene acceso a un ordenador. Esta cifra se concentra en los más pobres.

Por tanto es urgente que desde el Gobierno Vasco se convoque a los agentes educativos, políticos y sindicales para elaborar una propuesta para abordar la situación educativa en estos tiempos de crisis.

Desde Elkarrekin Podemos-IU hemos hecho algunas propuestas, que por la negativa de los partidos del Gobierno Vasco de realizar un normal funcionamiento del Parlamento no van a ser debatidas, y aprovechamos este artículo para darlas a conocer. Allá donde Elkarrekin Podemos - IU gobierna, como es el caso de Errenteria, se han ofrecido tanto ordenadores como acceso a internet a las familias del municipio que no disponían de ellos.

Lo que solicitamos es la apertura de un diálogo con sindicatos, familias y alumnado para buscar soluciones colectivas y dotarlas de los medios necesarios. Algunas propuestas podrían ser estas:

- Abordar la existente brecha digital mediante la puesta a disposición de acceso a internet y tablets o portátiles a las familias que no dispongan.

- Abordar junto a las familias de alumnado con Necesidades Educativas Especiales y las profesionales que trabajan en ese ámbito las posibilidades de realizar las tareas de apoyo en el domicilio ( con las medidas de protección laboral adecuadas) y reforzarlo con pautas para las propias familias.

- Durante esta época es especialmente necesario que desde Educación se proporcione a las familias pautas de alimentación saludable, pautas para una buena salud mental y servicios públicos que ayuden a sobrellevar la situación de confinamiento.

- La crisis sanitaria no puede servir para la quiebra de compromisos adquiridos y por eso defendemos que hay que garantizar que se cumplen, también durante este periodo, los acuerdos colectivos en materia laboral con los sindicatos.

Sabemos que no tenemos todas las recetas y que la salida de esta crisis, también en educación, va a necesitar de inteligencia colectiva pero también de muchos recursos. Estamos dispuestos a aportar desde una visión de una escuela equilibradora de desigualdades y un sistema educativo con la pública como eje vertebrador.

*Iñigo Martínez Zatón, parlamentario de Ezker Anitza-IU en el Grupo Elkarrekin Podemos