Elecciones autonómicas: el virus también cuenta

Aunque existen las ideologías, no hay dos pensamientos idénticos. A la postre, somos de una u otra ideología y pertenecemos a una u otra formación política por múltiples razones. Los procesos electorales son siempre diferentes en el fondo aunque puedan parecer iguales en las formas. Así ha sido desde que, tras la muerte del Caudillo Franco, fuimos llamados a votar, a introducir una tarjeta en una urna con un nombre escrito en ella. Nos convertimos en sujetos activos y, poco a poco, fuimos construyendo la actual Democracia que nos permite, -y obliga-, a elegir a quienes nos gobiernan. Ahora, casi 50 años después de aquella dictadura, acudimos a las urnas atosigados por la urgencia, acomodados por nuestra costumbre o, incluso, hastiados porque nada es en realidad como lo habíamos pensado.

Creo que esto último es, en buena medida, lo que nos pasa ahora mismo, en vísperas del 12 de Julio en que los vascos (y las vascas, claro) acudiremos a las urnas para elegir Lehendakari. Este tiempo en que vamos a acudir a las urnas se presenta impreciso, marcado por los sucesos y acontecimientos extraordinarios que vienen teniendo lugar desde hace seis o siete meses, como mínimo. Y se muestra inestable porque el ejercicio de la política, en los dos o tres últimos años, está basado en componendas y estrategias tan arteras como infundadas. Las ideologías, que han permanecido siquiera en los nombres de los partidos políticos, han dejado el paso a palabras, meras palabras que se usan como añagazas (podemos, ciudadanos, etc). Sólo el 'socialismo' se muestra fiel a su nomenclatura, aunque su adhesión y 'servidumbre' ante la historia, y ante los insignes socialistas que existieron antes, ya deje bastante que desear. Pero así han discurrido y evolucionado los tiempos, y el próximo 12 de julio iremos a votar empachados de incertidumbres, porque los tiempos vienen preñados de dudas.

Se trata del País Vasco, de Euskadi. Los vascos (y las vascas) acudiremos a votar en unas circunstancias especiales, incluso terribles, porque lo haremos en medio de una pandemia (coronavirus) que ha matado a muchos, a demasiados. Pero no solo es delicado el momento por esa circunstancia. Lo es, también, porque la política que se viene haciendo resuelve pocos problemas de los ciudadanos, muchos menos de los que debiera. Sólo son contundentes los eslóganes, pero parecen surgidos de la ilusión en lugar de responder a evidencias. Se trata de mostrar actitudes voluntariosas pero, ¿acaso no ha estado presente la voluntad en todas las ocasiones anteriores? Mi formación política (para no utilizar “pólvora” ajena) utiliza en estas elecciones un eslogan ('Soluciones') que apenas sirve para aclarar nada, porque todas las formaciones que concurren deben ofrecer 'soluciones'. Para eso concurren en unas elecciones, precisamente, para solucionar problemas, para resolver dudas y para tranquilizar a tantos intranquilos que, hoy más que nunca, sienten que el futuro se muestra incierto y lleno de escaseces y de miserias.

No obstante, abandonemos este relato actual que, si sigue por estos derroteros, se mostrará apocalíptico. La realidad nos muestra un proyecto de futuro para el que no es necesario inventar cosas raras. De todo el Estado, es nuestra Comunidad (Euskadi) la que mejor ha sabido resolver la inestabilidad provocada por la Economía y por la brutalidad terrorista de ETA. Cediendo cada cuál de su ideología, y de su estrategia, el PNV y el PSE (PSOE) han sido los que se han comprometido realmente con la gobernabilidad. ¿Es tiempo de abandonar esa estrategia? Creo que no, máxime cuando la izquierda abertzale aún no ha hecho ningún acto público de contrición ni ha mudado su actitud con respecto a la violencia, toda vez que no ha repudiado a ETA: ni a los etarras ni, una a una, a las brutales fechorías que protagonizó.

Poco más se puede aportar en este momento en el que cabe aplicar eso de que "en tiempo de tribulación no conviene hacer mudanzas". Para luchar contra la pandemia actual, y sus consecuencias, es preciso ser tan comedidos como responsables. Por eso la propuesta de Unidas Podemos, de formar gobierno con PSE, y con EH Bildu, constituye una aberración más propia de aventureros, y ávidos de poder, que de líderes responsables.

Vivimos tiempos difíciles y extraños en los que no conviene aplicar cirugías violentas. Las encuestas previas, que no tienen por qué ser obedecidas como inapelables, sí muestran que los vascos (y las vascas) estamos algo atemorizados y remisos ante el nuevo tiempo. De modo que el nuevo Gobierno Vasco que salga de las urnas, sea cual sea, deberá abrirse a los demás. Nadie puede resolver el galimatías actual en solitario, pero si no lo cambian los votos, y su reparto entre las diversas opciones, el actual Gobierno (PNV-PSE), parece ser no sólo el indicado e idóneo, sino el único que se aproxima a dichas características. Es decir, el Gobierno más idóneo de cara al futuro y a sus adversas circunstancias…Por capacidad, por experiencia, y por responsabilidad contrastada.

*Josu Montalbán, exdiputado en el Congreso por el PSOE