La actuación y la actitud -que no siempre coinciden- del presidente Sánchez en este difícil y doloroso asunto del COVID-19 (que comenzó llamándose Coronavirus), está siendo impecable. Sí, impecable, e intentaré explicar por qué lo siento así.

Hay quienes al ver los números correspondientes a infectados y muertos, ciertamente demasiado elevados, no dudan en cargar la responsabilidad sobre el presidente argumentando que las normas de comportamiento dirigidas a la ciudadanía debían haberse tomado antes. Craso error cuando fue España la primera nación europea en tomar las medidas tan drásticas que tomó.

Hay quienes, con su propia mano cubriendo sus ojos y sus mentes, no han dudado en criticar las medidas que anunció y ha venido desarrollando, recurriendo incluso a agravios comparativos entre zonas o regiones porque hubieran sido tratadas peor unas que otras. En una crisis de tal alcance –nacional y más que nacional- recurrir a tales ardides resulta propio de miserables.

Y hay por fin quien aprovechando que el Duero pasa por Valladolid (o el Ter atraviesa Cataluña), ha echado leña sobre los rescoldos del caso catalán para que los ciudadanos catalanes y españoles entregados al unísono, ¡esta vez, sí!, a la defensa de la vida de todos, continuaran discutiendo del sexo de los ángeles en lugar de que sumaran sus fuerzas contra el virus asesino.

Y bien, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Nada raro, solamente lo que debía hacer, estar al frente de la crisis con humildad. Entre un dirigente altanero y alocado, y uno solvente y humilde, yo me quedo con el humilde, pues humilde se ha de ser cuando se combate a un virus que no se ve, que aún no se conoce del todo y mata sin piedad. Por eso Pedro Sánchez se ha apoyado en científicos que saben más que él del asunto, igualmente humildes en el fondo y en la forma porque el objetivo no es otro que vencer a un virus invisible que no atiende a razones ni permite armisticios ni justificaciones.

Ante este panorama Pedro Sánchez, demasiado solo en el Gobierno teniendo en cuenta que se trata de un Gobierno de coalición, va salvando las difíciles situaciones. Su equipo de crisis esta formado por personas, ministros y ministras, normales y corrientes que, cuando se dirigen a los ciudadanos intentan convencer de que no se trata de derrotar a los demás en el terreno dialéctico, sino de vencer al virus.

Nada de esto sería posible si Pedro Sánchez se mostrara altanero, es decir si se comportara como mandamás en lugar de como responsable. Sí, él es responsable, pero no tiene por qué ser culpable. Y quienes intentan hacerle tal desde el ámbito catalanista, o desde el PP, o desde Vox, no solo se están equivocando, sino que están dando coces sobre una roca bien asentada.

Pedro Sánchez convence cuando se expresa porque tiene claro que es el presidente de todos, por eso habla como si fuera uno más, con voz queda, tan afectado incluso como los miles de españoles que llevan el virus en su ser.

Pedro Sánchez se muestra impecable. (Lo digo yo que, aunque soy socialista, o quizás por serlo, he sido crítico en muchas ocasiones con sus propuestas). Pero ahora los españoles y las españolas necesitamos a alguien como él: concienciado, capaz de no entrar en polémicas partidistas, capaz de mostrar preocupación, capaz de balbucear en alguna ocasión para evitar algún gemido, capaz de crear un equipo científico y otro humano para ponerse a sus órdenes, capaz de tomar iniciativas y medidas impopulares y arriesgadas, capaz de contrarrestar las críticas despiadadas y malintencionadas mediante la cordura y la sencillez, capaz de mirar desde la preocupación pero con la fe y el convencimiento de los comprometidos.

Lo último que le he escuchado pedir a los españoles ha sido esfuerzo, compromiso, fortaleza (de ánimo) y unidad. Nos ha pedido a todos que seamos “patriotas”, a sabiendas de que se trata de un término extraordinariamente noble aunque infravalorado. Estaría bien que quienes almacenan en los rincones de su conciencia rencores y argucias destinadas a aprovechar la oportunidad para desbancarle, pongan el mismo énfasis en ayudarle ahora para que el “coronavirus” se quede en el despreciable baúl de los recuerdos.

Deseo suerte a Pedro Sánchez por varias razones. Desde luego que su suerte será la mía, la nuestra, la de todos. Además, en esta ocasión, desde la soledad provocada por la escasísima colaboración de Unidas Podemos y de su líder Pablo Iglesias (Turrión, que no Posse), está siendo un líder consistente y humano.