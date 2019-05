Luces de Bohemia en el Congreso

Un rayo de luz iluminó el Congreso de los Diputados el pasado 21 de mayo. No me estoy refiriendo a Marisol, sino a un socialista ya entrado en años y con unas barbas patriarcales y valleinclanescas. Si la sesión constitutiva del Congreso en la actual legislatura hubiera sido algo parecido a la ceremonia de entrega de los Goya, a Agustín Zamarrón, fugaz presidente de la Mesa de edad, se le podría haber dado el “cabezón”, en calidad de mejor actor secundario; porque, habiéndolo sido, brilló con luz propia y por sus propios méritos. Un fenómeno realmente sorprendente, precisamente por aquello que produjo la sorpresa.

Porque seguramente para muchos en este país ha sido una sorpresa que un representante político sea culto, domine el lenguaje, tenga lecturas bien asimiladas y goce, por eso mismo, de una ironía, una retranca y unos recursos de lenguaje realmente prometedores; hasta el punto de habernos dejado con las ganas de seguir escuchándole en los próximos debates de la Cámara. Para asombro del juvenilismo de tuit y tentetieso que recorre nuestra vida política, de la noche a la mañana veíamos alzarse a una persona de más de 70 años como joven promesa del parlamentarismo español.

Y no lo digo bromeando. Próximo como estoy a entrar en la década de Zamarrón, no me queda otra que defender una juventud basada en la musculatura mental y en lo “cachas” que puedan estar los argumentos de cada cual, tenga la edad que tenga. Para eso precisamente están los Parlamentos: para contrastar, con la palabra, argumentos, y no exabruptos o gesticulaciones de quienes, a falta de un pensamiento solvente, tratan de convertir la “Casa de la Palabra” en la “Casa de tócame Roque”.

La recuperación del prestigio perdido por la institución parlamentaria no vendrá, por eso, de la mano de quienes aporrean por sistema los escaños para soltar verdades españolas como puños; o estrenan supuestos liderazgos de la derecha con visajes malhumorados y sometiendo al cuerpo a un baile San Vito permanente; o amenazan con llevar a los tribunales a una recién estrenada presidenta del Congreso de los Diputados, por tomar decisiones (con respecto a la suspensión de los parlamentarios independentistas presos) que días antes había recomendado su antecesora; o del secesionismo irredento anclado en la provocación permanente, pidiendo ahora, como ha pedido Junts per Catalunya, que el Rey reciba a Jordi Sánchez en la ronda de consultas para la investidura del presidente del Gobierno. ¡Y menos mal que no ha pedido que el monarca se desplace a Waterloo para hablar, “de igual a igual”, con Puigdemont!

La España reaccionaria de antaño sigue en sus trece, como si nada hubiera pasado en estos últimos meses, y siguiera gobernando Rajoy, en lugar de Pedro Sánchez. Nacionales y nacionalistas siguen necesitándose para mantener las viejas pugnas que ambos necesitan. Y la mejor manera de mantenerlas consiste en embarrar lo más posible la vida pública, haciendo creer a la sociedad española que todos los políticos son iguales, porque sólo buscan el enfrentamiento permanente, en lugar de arreglar los problemas de los ciudadanos. Nacionales y nacionalistas intuyen que, cuando esta impresión se instala en la sociedad, la izquierda y sus políticas en pro de mayor igualdad, pueden tener menos posibilidades de salir adelante.

La estrategia del ruido va a continuar y posiblemente se acreciente. Sobre todo ahora, cuando, tras las últimas elecciones, Casado interpreta como una remontada del PP seguir perdiendo votos a chorros y depender de la extrema derecha para poder formar, en lugares tan emblemáticos como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid un “contrapoder” al Gobierno legítimo de España. O cuando Ciudadanos intenta disfrazar su tristísimo papel de comparsa en este akelarre de la derecha, exigiendo, para un diálogo con los socialistas, que reprueben las políticas de su secretario general.

Hacer frente con eficacia a esta estrategia de la confusión permanente requiere dignificar el debate político, a través de una recuperación del lenguaje. Particularmente en las instituciones parlamentarias, aquejadas en los últimos tiempos de una crisis literaria más que evidente. Y si algo necesita una buena política -y, sobre todo, una buena política de izquierdas-, es una buena literatura, que es la base de unas buenas ideas y de unos buenos proyectos que la sociedad pueda entender. Algunos destellos, como esas luces de bohemia que logró encender el socialista Agustín Mazarrón en el Congreso de los Diputados el 21 de mayo, pueden ser un excelente aperitivo en esa dirección.