Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, un fenómeno singular

Las mejoras logradas con el apoyo del PNV a los presupuestos del gobierno del PP no han escindido el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia. Las asociaciones afines al nacionalismo moderado siguen participando en todas las actividades. Resulta significativo el proceder de la izquierda abertzale. Da la impresión de que el movimiento de pensionistas fuese el espacio elegido para asumir la problemática social, aunque pretendan encajarla entre sus aspiraciones soberanistas. En sus propuestas no figura la consabida demanda del “marco autónomo de relaciones laborales” , se limitan a remarcar la expresión ideológica Euskal Herria. Pese a lo que está pregonando el PNV, las consignas partidistas no inciden en el colectivo de pensionistas.

Los sindicatos nacionalistas no han buscado tener presencia directa en el movimiento. Los sindicatos estatales participan a través de sus asociaciones de pensionistas. Unos y otros apoyan las movilizaciones, arrinconando los contenciosos que imposibilitan la práctica unitaria en la acción sindical. Queda por ver cómo actuarán en el Pacto de Toledo o frente el gobierno de turno, cuando toque defender en una mesa de negociación la pensión mínima de 1.080 € . La experiencia enseña que en los foros a los que no tienen acceso los movimientos sociales, sus programas reivindicativos quedan reducidos a la mínima expresión. Por eso se reclama la participación de representantes del movimiento de pensionistas en la toma de decisiones.

Más allá de lo que pueda deparar el futuro, asumir el consenso como método de trabajo requiere grandes dosis de empatía y un sentido de la responsabilidad poco habitual en la convivencia entre diferentes, sobre todo en la relación entre organizaciones, en particular las políticas. Tal es la fórmula que está permitiendo al Movimiento de Pensionistas de Bizkaia mantener la cohesión interna y responder de forma satisfactoria a los retos que plantea un fenómeno social tan plural, frágil y complejo. Las diferencias, que son notables, se dirimen en un parlamento no electo, voluntario, que reúne en cada sesión entre 30 y 40 personas.

Hoy te apoyo, mañana te ignoro

La prensa y la clase política han dado un tratamiento distinto a la manifestación del 17 de marzo y a la del 5 de mayo. La primera colapsó Bilbao con 115.000 personas de todas las edades. La segunda, siempre según datos oficiales, agrupó a 33.000, la mayoría de edad avanzada. Aunque en ambas se convocó a toda la población, a la última acudieron los pensionistas. Veamos dos de los factores que han influido en esa respuesta desigual:

Basta tirar de hemeroteca para comprobar que la prensa se volcó en la difusión de la manifestación del 17 de marzo, pasando por alto la convocatoria del 5 de mayo.TVE manipula la información, otros medios la censuran, incumpliendo el deber de informar de forma puntual y veraz. Un caso paradigmático es el diario El País, que el 6 de mayo no dedicó ni una línea a informar sobre las numerosas manifestaciones que tuvieron lugar la víspera en todos los territorios. El País ni siquiera facilita un debate equilibrado en la sección de opinión, busca firmas que cuestionen las reivindicaciones de los pensionistas. Por suerte, en el cuarto poder se va imponiendo la prensa digital como recurso informativo inmediato, ágil y plural.

El comportamiento del estamento político ha sido similar al de la prensa. Se dejaron ver en la manifestación del 17 de marzo y no volvieron el 5 de mayo. La respuesta del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha sido contundente: se reclama la presencia de cargos políticos e institucionales en la manifestación del 26 de mayo, advirtiendo que ha comenzado la cuenta atrás de las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 2019, recordando que en la CAV hay 540.000 pensionistas con derecho a voto y 130.000 en Navarra.