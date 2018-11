Nuevo Estatuto vasco

“Tras unas semanas recorriendo las tierras vascas tengo la extraña certeza de haber habitado, creo, en el más sólido reducto de la España católica, ya que en las regiones vascas es rara la familia no emparentada con un sacerdote o una monja. El ritual católico se ha extendido a los más mínimos actos de la vida del vasco. Se vive en religión. Los sacerdotes son numerosísimos. Se hospedan en las casas de familia, conviven con el medio ambiente sin que a nadie le llame la atención este entrelazamiento del eclesiástico con el seglar ya que la gente les escucha con atención y respeto. Los más serios problemas domésticos se aconsejan con el eclesiástico. La sociedad vasca se encuentra en absoluto bajo el control religioso así que excuso decir que el libre pensamiento, el escepticismo y el socialismo son mirados aquí como formas de criminalidad que se deplora que el Estado no las castigue. Sin embargo la religión no ha modificado la altiva naturaleza del vasco. Resulta difícil que se encuentre en toda la península gente más satisfecha de sí misma, más ingenuamente admiradora de sus propias tradiciones. Por lo tanto, la repetición de esta actitud ingenua acaba por agobiar al forastero. El vasco supera al sevillano en el apasionamiento por las cosas de su tierra. Con una diferencia: lo que hace tolerable el regionalismo del andaluz es la gracia con que se expresa, los giros inesperados, las metáforas originales. El vasco, careciendo de la gracia del andaluz, no atina a ensalzar las excelencias de su región, sino espontáneamente menoscaba las virtudes de otras regiones. El forastero que no tiene ningún motivo de malquerencia para las diversas zonas de la península, acaba por sentirse molesto ante esta insistencia del nativo que se obstina en complicarle en juicios parciales. Esta actitud es general en el vasco de clase media. En cuanto al movimiento intelectual bien podemos decir que está francamente apagado. Se escribe poco y enfáticamente mal. Ni Unamuno ni Baroja, a pesar de ser vascos, interesan en las regiones vascas. Ambos son herejes para las consignas que el Partido Nacionalista Vasco pretende llevar a las masas. A Baroja ni se le nombra. Algunos escritores jóvenes que se pueden contar con los dedos de la mano, luchan denodadamente para abrirse camino, pero fuera de las alas del Partido Nacionalista Vasco, el intelectual vasco, actualmente no tiene ningún porvenir, y dada la situación creada por el Partido, lo único que apasiona en el presente momento es la continua exaltación de la Nacionalidad Vascongada”...

Somos como nos ven. No como nos suponemos ni como nos vendemos sino como nos ven, por más que nuestra vanidad nos impida reconocernos en nuestras mediocres limitaciones, tanto físicas como mentales. Las lineas entrecomilladas pertenecen al libro 'Aguafuertes Vascas', crónicas periodísticas publicadas en el periódico de Buenos Aires El Mundo por el escritor argentino Roberto Arlt durante el periodo que abarca desde el trece de noviembre de 1935 hasta el dieciséis de enero de 1936. Meses en los que este narrador, maestro de narradores tan conocidos como Onetti, Cortázar y Bolaño, estuvo recorriendo la península asombrándose ante nuestra capacidad, tan española, de despreciar a nuestras compatriotas para así tratar de engrandecer nuestra pálida figura ante el forastero.

Transcurridos más de 80 años, tras una guerra civil, una cruel dictadura, el terror etarra y este gobierno de las mayorías (democracia) totalmente hipnotizadas por las pantallas, en la sociedad vasca los curas y las monjas han sido sustituidos, no en su totalidad, pero sí sustancialmente, por los camareros del batzoki y por las psicólogas con flequillo abertzale y el delantero centro del Athletic de Bilbao es un muchacho de color con ascendencia africana... Lo demás... Lo demás es siempre lo mismo: tratar de encontrarle un sentido a este larguísimo sinsentido...