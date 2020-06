Felipe: un activo importante del PSOE

No comprendo bien la reacción del Secretario General del PSOE de Guipuzkoa ante unas declaraciones de Felipe González totalmente razonables y nada escandalosas. Se trata de estas declaraciones: “A veces sufro de esa dinámica en la que entramos, que se parece al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo el otro dice y yo dos huevos duros más”. La frase de Felipe González en ningún modo critica, ni expresa nada en concreto, dirigido exclusivamente el PSOE ni a Pedro Sánchez, sino que claramente se refiere a la actitud de UPodemos que, aunque forma parte del actual Gobierno de coalición, no duda en abandonar a su anfitrión (PSOE) cada vez que se trata de posicionarse sobre asuntos del pasado más cercano haciendo tambalearse al Gobierno y provocando dudas en la misma credibilidad del PSOE, conseguida tras de más de 130 años de existencia y de lucha por la Democracia. Finalmente, UPodemos ha asumido actuar con cordura y, aunque amenazó con votar contra el posicionamiento del PSOE, no apoyará la creación de una Comisión que investigue las actuaciones del GAL, y ello porque algunos papeles ya desclasificados de la CIA señalan a Felipe González como la X del GAL, es decir la incógnita de la macabra ecuación.

Y bien, ¿saben realmente qué es, y a qué se dedica, la CIA, quienes son los que han venido dando contenido y vigencia a las acciones emprendidas por tal organización? ¿Saben cuándo, y con qué fin, se creó esa organización plagada de secretismo, y con unos espurios objetivos y más que dudosos métodos de actuación? ¿Saben que a la CIA se le vienen imputando delitos graves que violan la Declaración de los Derechos Humanos, haber cooperado en tráfico de drogas, haber cometido asesinatos selectivos, etc…? Nada de todo esto impide explorar al GAL, pero resulta penoso escuchar por boca de interesados portavoces de formaciones políticas que lo que la CIA proclama es “palabra de Dios” sólo porque, gratuitamente, intenta culpabilizar a Felipe González de terrorismo, poniéndole en la misma tesitura que a los dirigentes etarras.

Volvamos al principio, porque en esta situación, y únicamente por haber comparado alguna faceta de la actuación del Gobierno de coalición con el camarote de los hermanos Marx, refiriéndose al sector de UPodemos que en demasiadas ocasiones se ha opuesto, ya, a las propuestas socialistas del PSOE y de Pedro Sánchez, se ha encontrado con el cabreo del Secretario General del PSOE guipuzcoano, que incluso ha apuntado la posibilidad de abrir un expediente de expulsión del PSOE contra Felipe González. Y lo ha hecho con un “¡Basta ya!”, tan categórico como absurdo.

Da la impresión de que a la actual dirección del PSOE le molestan los jarrones chinos incluso cuando están en una peana predominante de sus dependencias, adornando la casa y recordando los tiempos de gloria que ellos protagonizaron. Felipe González se autodenominó así: jarrón chino… Y como tal permanece en un “rincón” del edificio socialista, devaluado por la ignorancia de quienes dicen considerarle una carga en lugar de un activo. Es lo malo de la acción política: que sus “jarrones chinos” suelen ser devaluados y despreciados, precisamente, por quienes llegaron a las alturas alzándose y encaramándose sobre sus hombros.

Las palabras pronunciadas por el dirigente guipuzcoano no parecen muy ajustadas a lo que pudieron sugerir las de Felipe González. Porque a preguntas del periodista, en la misma página, fue categórico: “Nunca propondría que hubiera una ruptura…No me sumaría nunca a la creación de otro Partido Socialista”. Lo cual, teniendo en cuenta que respondía a un medio de carácter conservador (ABC), tiene un significado: a la posible provocación respondió con la mesura de un socialista empedernido. Pero la voz de su experiencia quedó en lo más elemental, quizás porque él sabía que sus palabras iban a ser sacadas de contexto constantemente. Su frase definitiva, como “Ex Hombre de Estado” no pudo ser más sencilla, cuando se refirió a los gobernantes actuales y a quienes dirigen los partidos políticos actualmente: “Que guarden las navajas que parece que tienen en la boca y que se pongan a discutir los temas que importan al interés general, es decir, a los ciudadanos”. Y lo resumió en un “que no se gobierne por decreto…hay que pactar para diluir la crispación”. No se puede ser más suave dentro de la concreción.

Yo nunca fui “felipista”, ni fui “renovador” cuando en el PSOE había renovadores y guerristas. El PSOE, y el socialismo, necesitan cordura ahora que la Política adolece de una falta de seriedad, credibilidad y responsabilidad evidentes. Bajar las espadas, -se trata de eso-, de bajarlas y todos a una ayudar a que esta crisis deje de serlo y se convierta en solo un recuerdo… Cada mochuelo a su olivo… En realidad, por su rico ideario y por su extensa y numerosa militancia, el PSOE no puede ser entendido como un mero olivo, sino como un olivar