Vascos y no tan vascos

Parece ser que en Euskadi todavía no se ha terminado de aclarar quién es del todo vasco. Un vasco equipado con todos los derechos de ciudadanía que le permitan desplegar su vida tan privada y públicamente como el resto de sus compatriotas. Yo creía que éste era un tema ya lo suficientemente zanjado como para entrar en controversias viejas de raíz sabiniana. Pero, no. Estaba equivocado. Uno puede llevar 20 o 30 años viviendo en Euskadi, trabajando en Euskadi, teniendo hijos (e hijas) en Euskadi, pagando sus impuestos en Euskadi, votando en Euskadi y hasta representando a ciudadanos y ciudadanas de Euskadi… y no ser de Euskadi. O, al menos, no tan de Euskadi como para pasar con éxito una prueba de inspección que le otorgue la capacidad de ser un vasco total, blindado por un label abertzale de calidad.

Yo pensaba, además, que, en un país democrático y regido por el principio de igualdad, todos sus ciudadanos (y ciudadanas) pueden aspirar a ser elegibles, además de electores. Pero he comprobado que también en esto andaba equivocado. Uno puede votar aquí, en su calidad de ciudadano vasco. Pero, si aspira a presentarse a unas elecciones como candidato (o candidata) a Lehendakari, deberá ser algo más que ciudadano vasco. Deberá ser de aquí de toda la vida; esto es, de nacimiento.

Lo dice la izquierda abertzale. O, al menos, algunos de quienes han sido sus mayores referentes. Por lo aparecido en la prensa estos días pasados, he sabido que Rosa Martínez, que ha presentado su candidatura a Lehendakari en las primarias de Podemos, está deslegitimada para hacerlo por no ser vasca, tal como ha asegurado en redes sociales el exportavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Hasier Arraiz. De nada ha valido que esta mujer, natural de Ponferrada (León), resida en el País Vasco desde hace más de 20 años; que fuera elegida diputada de Equo por Bizkaia en las elecciones generales de 2015 y 2016; y que, en consecuencia, haya estado representando en el Congreso de los Diputados a ciudadanos vascos. Puede tener -¡y menos mal!- la legalidad constitucional de su parte. Pero carece de “legitimidad”, por no ser vasca, al menos en origen.

Y, además, no domina el euskera, lo cual, para un histórico de HB como Joseba Permach, “es una tremenda falta de respeto para los 600.000 euskaldunes que vivimos en la Comunidad Autónoma”. Al parecer, no dominar el euskera es una mancha indeleble en el currículum político de una persona. Mayor todavía que haber respaldado políticamente en el pasado el terrorismo de ETA.

Son reacciones que le dejan a uno perplejo, por venir de una organización que se considera de izquierdas. Y yo creía también que, en la cultura de la izquierda, no entraba condicionar la igualdad de oportunidades al lugar de nacimiento de cada cual. Pero se ve que no acierto ni una. Porque aquí, en Euskadi, las cosas no son exactamente como en otros lugares. Aquí somos un poco más tiquismiquis. Ni confundimos la libertad con el libertinaje, ni, por eso mismo, nos tomamos tampoco libertades con la igualdad, siendo, al menos, abertzales.

¿Cómo, si no, podríamos diferenciar a los “nacionales” vascos de los simples “ciudadanos” de Euskadi, según el pacto sobre el nuevo Estatuto que PNV y EH Bildu alcanzaron en su día y hoy se halla varado en la playa del olvido? ¿Y quiénes serían, al final, los verdaderos depositarios de un derecho tan “nacional” como es el “derecho a decidir”? ¿Los ciudadanos vascos –así, en general, y en total revoltijo- o los que, además, son ciudadanos “nacionales”? Y si hasta puede ser Lehendakari alguien que viene de León, ¿qué será lo próximo?