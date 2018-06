Tomemos un día cualquiera. Por ejemplo hoy, un 20 de junio. Un día que puede coincidir o anticipar el solsticio de verano según caiga cada año. Un día en el que por estas tierras que miran al Cantábrico solemos andar levantando los ojos al cielo, buscando uno de esos rayos de sol que recibimos —cuando llega— como artículo de lujo.

En este día, en el que contabilizamos en el Hemisferio norte el mayor número de horas de luz, nacieron a lo largo de los siglos un buen puñado de personas destacables. Me he asomado a la Wikipedia para echar un vistazo a quienes nacieron en este día. En la versión en castellano de esta enciclopedia-web se recogen 146 nacimientos reseñables en un 20 de junio. Ya sé que no se trata de la Enciclopedia Británica, pero la Wikipedia suele ser un escaparate muy interesante para una socióloga, porque es una herramienta de consulta cuyo contenido puede elaborar y corregir cualquiera.

¿Quiénes son esas 146 personas? Hay un poco de todo. Desde Escipión el Africano a multitud de protagonistas de la música o el deporte, pasando por el actor Errol Flynn.

Pero, ¡ay!, de las 146 personas famosas reseñadas que nacieron este día, solo 25 son mujeres. Esas 25 mujeres de 146 personas suponen apenas un 17%. Y eso a pesar de que, como es de suponer, la mayoría de los nacimientos recogidos en la Wikipedia este día corresponden al siglo XX, momento histórico en la que las mujeres habíamos avanzando una barbaridad en comparación con fechas pretéritas.

Picada por la curiosidad, analicé un poco más al detalle quiénes eran esas 25 mujeres. Cree varias categorías para agruparlas. En la categoría ‘Actrices, cantantes y modelos’ contabilicé 15 mujeres, más de la mitad. También hallé una aristócrata, dos deportistas, tres escritoras… y cuatro científicas.

Pensé que cuatro científicas no estaba mal del todo. Entre 146 personalidades no son un número excesivamente importante, pero algo es algo. Son la astrónoma Mary R. Calvert, la química Mary L. Good, y las matemáticas Hu Hesheng y Helena Rasiowa. Con la idea de saber algo más de ellas, moví el ratón y llevé el cursor de la pantalla sobre el nombre de Mary R. Calvert. Me apareció una etiqueta con un aviso: “Aún no redactado”. Lo mismo con Hu Hesheng y Helena Rasiowa. Solo se salva Mary L. Good.

Del conjunto de personas con nacimiento en este día, solo había tres cuyo artículo aún no está redactado por ese voluntariado que soporta Wikipedia, precisamente las tres científicas. Precisamente…

146 nacimientos, de los cuales solo 25 mujeres, de las cuales solo cuatro científicas y de las cuales solo una con reseña biográfica.

Si hiciera un ejercicio similar eligiendo otro día del año, ocurriría lo mismo. Mujeres invisibilizadas, desigualdad, machismo. Una sociedad en la que la mitad de la población lo tiene todo mucho más difícil en la vida que la otra media y que no suele pasar a la Historia, sino al olvido.

La tarea que tenemos por delante es ingente, pero no imposible. Muchísimas mujeres feministas nos han traído hasta este presente esperanzado con su lucha, su entrega y sus sacrificios. Hoy podemos aprovechar la ola de igualdad provocada por el trabajo de generaciones de mujeres que nos han precedido en su defensa. No puedo dejar de recordar con gran emoción las movilizaciones del pasado 8 de marzo o la contestación social llena de dignidad ante la sentencia de 'La Manada'.

Y quiero afirmar que esto no acaba, que vamos a continuar. También desde nuestras responsabilidades políticas e institucionales.

He elegido el 20 de junio, un día cualquiera, para echar este vistazo en la Wikipedia. Bueno… en realidad para mí no ha sido un día cualquiera. Este 20 de junio de 2018 hemos logrado que se aprobara en Juntas Generales la Norma Foral de Igualdad.

*Teresa Laespada es diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación de Bizkaia