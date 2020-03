A ti, que estás en el hospital

Me llamo Amaya, tengo 43 años y una hija que no lleva bien la cuarentena. Y también tengo miedo, miedo a perder la perspectiva de lo que realmente importa. No te conozco y no me conoces, pero te escribo estas líneas como si fueras de mi familia porque los vascos somos una gran familia, porque en realidad eres de mi familia. Lo eres porque aun sin ponerte cara quiero que te recuperes tanto como desearía que lo hiciera un amigo. Porque sin importarme a quién reces o a quién ames, quiero que te recuperes tanto como desearía que lo hiciera una madre o mi propia hija.

Soy consciente de que en el hospital en el que estás tienes poco contacto con personas y que casi todo ese contacto es con médicos, esos héroes y heroínas que te protegen de todo y que velan por ti con la mejor y más lúcida de las sonrisas. Sé que echas de menos a los tuyos, que probablemente te asalten las dudas y que la incertidumbre y ese maldito bicho no te dejan dormir. Pero espero que estas líneas sirvan para contarte que la soledad no existe si alguien, aunque sea en la distancia, te piensa y te siente como parte de su propia familia. Lo hacen los tuyos, pero también te piensa y te siente un país entero que no sólo está contigo ahora, sino que celebrará tu pronta recuperación como pocas veces ha celebrado algo.

Tú y todas las personas que ahora os enfrentáis desde el hospital a este dichoso virus habéis logrado algo importante. Habéis conseguido que todo Euskadi os sienta en el pecho y en cada uno de los aplausos emocionados que inundan a diario los balcones de Bizkaia, de Álava o de Gipuzkoa cuando cae la tarde. Habéis conseguido que todo un país piense en vosotros al levantarse y al irse a la cama y que la ilusión de los más jóvenes sea el bienestar de los mayores.

Antes de esta crisis éramos distintos. Pensábamos menos en los demás y más en nosotros mismos. Hoy tu recuperación y la de tantos otros es nuestra razón para sonreír, el motor de un cambio en la manera de entender la palabra solidaridad. Tú y tantos otros nos habéis enseñado que la unión de uno más uno suma mucho más que dos, que la distancia no sólo no separa a las personas sino que puede unirlas más oque dar produce más felicidad que recibir. Sí, tengo miedo, miedo a perder la perspectiva y a olvidar que lo importante, hoy, es lo que nos une por encima de lo que nos separa.

Puede que nunca antes hayas necesitado tanto como ahora el calor humano. Sin embargo, puedo asegurarte que nunca antes has tenido a tanta gente pendiente de ti y de tu recuperación. El que se cansa, pierde. Y los vascos no somos de cansarnos. Tampoco de perder.

Estás en manos de verdaderos héroes. Los sanitarios que te atienden son lo mejor que tenemos y ahora mismo todos están centrados en ti.

Recupérate pronto. Todos te estamos esperando.

*Amaya Fernández,presidenta del PP vasco