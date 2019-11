La irresponsabilidad de Sánchez

Tras la repetición de las elecciones, Pedro Sánchez sigue necesitando a UP y a otras fuerzas para hacer Gobierno y, sin embargo, han posibilitado que la extrema derecha entre con fuerza en el Congreso con sus políticas machistas, racistas y contrarias a la plurinacionalidad.



En Euskadi, las amenazas constantes a nuestro autogobierno benefician a fuerzas nacionalistas como PNV y EH Bildu. Elkarrekin Podemos cumple más o menos la previsión de resultados que señalaban las encuestas. Si bien perdemos un escaño, no se ha producido una gran pérdida de votos, y se mantiene un porcentaje que confirma que el espacio Elkarrekin Podemos está consolidado en Euskadi.



Es evidente que esta situación se deriva de la irresponsabilidad de Pedro Sánchez por no haber querido un gobierno con UP. Ahora solo cabe hacer un gobierno fuerte, un gobierno de coalición, y esto pasa porque todos los partidos que defendemos los derechos humanos y las libertades democráticas nos pongamos a trabajar, y porque todos los partidos progresistas rememos en la misma dirección.



Frente a la extrema derecha, el recorte de derechos y libertades, y un modelo de estado unitario y centralista, Elkarrekin Podemos hará frente a quien quiera quitarnos las conquistas políticas y sociales.