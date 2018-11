La 'niña' Leonor

Ayer, 31 de octubre, se conmemoró el aniversario de la aprobación de nuestra Constitución. El acto conmemorativo tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, -¿dónde si no?-, pero no se puede decir que los actos al respecto no fueran tan criticables como absurdos. Después de cuarenta años la Constitución vigente reclama una afirmación de su validez, de la que yo no tengo ninguna duda. En ese sentido no albergo la más mínima duda, porque la Constitución supuso la derrota definitiva de la Dictadura, de tal modo que el camino emprendido se mostró como una ruta definitiva, sin vuelta a ayeres nada deseables. Sin embargo, hay cosas que me chocan como ciudadano y como persona. A sus trece años la Princesa de Asturias, SAR (Su Alteza Real) Doña Leonor de Borbón y Ortiz ha leído la Constitución Española públicamente en un acto organizado por el Gobierno.

La verdad es que en un país en el que el rigor institucional tanto se cuestiona, haber puesto a leer un texto tan poco apropiado, tan irreconocible e invalorable para una niña de solo trece años, solo para gloria y boato del texto leído, me parece un acto tan gratuito como innecesario. La Princesa Leonor, una niña de trece años, leyó el Artículo UNO, es decir, que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, y que la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria. Fue bastante para una niña, tan aniñada, que a buen seguro no sabe lo que es un Estado de derecho, que apenas sabe lo que es la Democracia, ni sabe lo que implica la Soberanía, y que se sabrá perteneciente a esa Monarquía que no sabe para qué sirve ni a qué responde. Eso sí, sabrá que su padre es el Rey, su padre, lo cual tal vez la lleve a contradicciones e incertidumbres cuando alguien le hable de los “reyes” de la baraja española, o incluso de los Reyes Magos, que son esos seres fantásticos, para nada comparables con su padre el Rey, que es a su vez “su” Rey Mago.

Dicen que el hecho de que fuera ella la que leyó el texto preliminar de nuestra Constitución ha sido muy significativo. A mí, sin embargo, me ha parecido más bien tan innecesario como ridículo. Con ánimo de contrastar mi propia opinión he preguntado a mis vecinos, de la misma edad que la Princesa Leonor, si saben qué es la Constitución, para qué sirve y a qué obliga. Los muchachos y muchachas de esa edad no saben casi nada al respecto, lo cual me hace pensar que la Princesa Leonor, sin duda educada (sojuzgada, más bien) en la sumisión al texto constitucional, vivirá en una nube, en una nebulosa espesa e incomprensible. Y bien, habrá malvados que dirán que Leonor es una aventajada y beneficiada frente a los niños y niñas de trece años, frente a sus contemporáneos. Lo es, en buena medida, porque la vida de una futura Reina de España ha de ser sin duda más halagüeña que la de una visitante potencial de las Oficinas de Empleo, más bien del desempleo.

La lectura de la Constitución por parte de una niña de trece años es una sinsorgada tal que no debería ocupar ni una sola línea en los diarios de noticias. Más lógico hubiera sido que mientras los adultos representativos, -los representantes institucionales españoles-, leían la Constitución, la niña Leonor hubiera estado jugando al truquemé, o saltando a la comba, o intentando llevarse al huerto (siempre con su inocencia infantil) a algún muchachito de su edad que le hiciera tilín.

Porque la Constitución también debe servir para proteger a la infancia, es decir, a la inocencia de quienes solo tienen trece años, como Leonor. ¿No hubiera sido más lógico que Leonor hubiera leído un comic, un tebeo, cualquier cuento aunque fuera de hadas o princesas…? Quizás también por esto la República resulta más razonable, y lógica, que la Monarquía.