El nuevo estatuto: los tres proyectos y el trilerismo

Desde el primer momento pensé que no es necesario elaborar un nuevo Estatuto para los vascos. En todo caso el Estatuto actual, que algunos han tachado de “inservible” y viejo, a pesar de que hayan pasado todo el tiempo desde que fue aprobado negándole e ignorándole, es un documento vivo, y siempre activo, que admite modificaciones puntuales, si bien es totalmente válido y útil en su punto de partida, en su mensaje interior y en su objetivo último y definitivo. Pero ha surgido un momento en que el vocerío procedente del Parlamento Vasco, coincidente en el tiempo con el fin de los atentados etarras y la escuálida entrega de armas, sugirió que se encargara a un grupo de expertos la elaboración de un “nuevo” Estatuto.

Exactamente se habló, y se habla, de un “nuevo” Estatuto. Paradójicamente “nuevo”, porque no habiéndose desarrollado del todo el ya “viejo”, al parecer debería haberse omitido el calificativo. El resultado es “desesperanzador”, desde mi punto de vista, porque los diferentes partidos, y sus líderes, lejos de convertir el Estatuto reformado en punto de llegada, lo han utilizado como un lugar de disputa, casi un punto de partida. Los expertos elegidos lo han sido más por sus vinculaciones y adscripciones ideológicas concretas que por sus cualificaciones, estas sí suficientemente contrastadas. Pero, ¿qué debe hacer un experto enviado por un partido concreto, cualquiera que sea el partido? ¿Qué esperan de él quienes le han propuesto para tal encomienda? Principalmente que sea fiel a la voz que le ha pedido su colaboración… Y en este caso que nos ocupa es evidente que, con pequeñas variaciones, en los temas espinosos cada experto optará por arrimar el ascua a su sardina, no dejando que con su ascua se caliente ni una sola de las ascuas ajenas.

Si nadie lo remedia el resultado nos aboca de nuevo al conflicto, que ya empieza a tener la vocación de permanente. Porque el documento llega ahora a la Cámara Vasca. Cinco han sido los juristas estudiosos y tres han sido los textos presentados. Por si fuera poco uno de los tres, que iba firmado por tres de las cinco formaciones intervinientes, también ha sido presentado con aportaciones puntuales particulares de cada una de las tres. ¿Servirá para algo este trabajo? Conviene que seamos comedidos al calibrarlo, pero mucho me temo que cuando llegue a las manos de los dirigentes de las formaciones políticas ya tendrán sus intenciones enfiladas en una u otra dirección, según se comporten los tiempos en esos momentos.

Creo que es de justicia, a la hora de valorar los textos presentados, subrayar el esfuerzo de las tres fuerzas que han firmado uno de los textos (PNV, PSOE y UP). Que dicho texto no iba a gustar al PP estaba cantado, igual de cantado que EH Bildu tampoco se iba a sentir satisfecho fuera cual fuera el texto presentado. Porque otro de los problemas que método elegido ha sido el “segundo apellido” de los debatientes: el primero de sus apellidos era coincidente: “expertos”; pero no el segundo que cada uno llevaba de antemano, que eran las siglas de los partidos. Si, dada la coincidencia del “primer apellido”, alguien pensó que podrían ser y actuar como hermanos, la condición de los segundos apellidos los convertía, como poco, en primos.

Ahora, entrados ya en la segunda etapa, que debe ser la definitiva, los líderes políticos han de erigirse en protagonistas. De ellos depende el éxito o el fracaso, si bien nadie debe dudar que el texto que aúna más visiones y voluntades ha de ser el básico para dirigirnos al texto definitivo. Y conviene, claro, reflexionar sobre el texto presentado por EH Bildu, que incluye alusiones al terrorismo de ETA como “instrumento de referencia de la lucha antifranquista”.

El osado Otegi parece considerar “franquistas” a todos los asesinados por ETA, toda vez que considere que ETA estuvo en la lucha contra el franquismo. No parece extraño que quien se atreve a considerar que los asesinatos (no nombraré a nadie de los asesinados para no omitir a ninguno de ellos) de inocentes puedan constituir un referente en la lucha contra la Dictadura se atreva también a considerar el texto de los tres expertos (PNV, PSOE, UP) como “chapucilla” o “pasito, pero para atrás”. Lo perverso es que EH Bildu se ha incorporado a la Política del día a día sin que se les haya exigido otra cosa que ser “un poco más discretos”.

Con ellos no han sido requeridos, -ni nombrados, siquiera-, los cordones sanitarios que ahora pedimos para aislar a fuerzas “políticas” tan absurdas y perversas como ella. Otegi ha llamado “juego de trileros” al resultado de la Comisión de expertos, como preámbulo del trabajo de los líderes políticos en el Parlamento. ¿Qué nuevo calificativo les tendrá reservado? Según él los “trileros” son los del PNV, y todo porque se supedita el nuevo texto al contenido de la Constitución española. Lo “trilero” habría sido haber elaborado unas bases para el debate “inconstitucionales”, para seguir alimentando la quimera que tanto les favorece exclusivamente a ellos.

Resulta espeluznante que Otegi continúe siendo el irresponsable agitador del abertzalismo sin que nadie grite en su contra ni plantee alternativas en sus propias filas. Debería escribir sus Memorias, con un único objetivo: dar a conocer las razones y sinrazones que le llevaron de ETA-pm a ETA-m cuando sus compañeros decidieron abandonar las actividades armadas mucho tiempo antes de que él las abandonara. Por cierto, ¿a qué espera para pedir perdón?