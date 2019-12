Los plásticos, invasión y problemón

La producción de plástico comenzó en los años 50, y desde entonces, no ha parado. Hasta la fecha se han fabricado 8,3 mil millones de toneladas, de las cuales 500 mil millones son botellas de un solo uso. Tan sólo el 9% que se fabrica es reciclado, un 79% termina en los vertederos (desde aquí llega a los ríos y mares por la acción de tormentas y vientos, además de lo vertido fraudulentamente) y el 12% restante, termina sus días quemado en incineradoras, contaminado parte del aire que respiramos y generando escorias de difícil tratamiento.

¿Sabías que el 80% de la basura marina es plástico? Hay plásticos a 10.000 km de profundidad Plásticos que nunca desaparecerán debido a la falta de luz y oxígeno. ¿Sabías que más de 700 especies marinas lo ingieren o son atrapadas por residuos de este material? Lo utilizamos cada día y contiene disruptores endocrinos que alteran nuestro sistema hormonal provocando enfermedades. El proyecto 'Life lema' logró retirar 40 toneladas en la costa Gipuzkoana, Bizkaina y Lapurdi en tres años.

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Cádiz mostró que el 88% de la superficie de los océanos es plástico. Este equipo insiste en la necesidad de llevar a cabo una limpieza de océanos, mares y costas. Además de llegar a la raíz del problema, el consumo. Somos la tercera generación que usa plásticos de forma masiva. Coloniza nuestras vidas. Es uno de los problemas ambientales más graves. Es el momento de reducir su impacto. Es el momento de reducir su consumo.

No podemos olvidar que nuestras costumbres consumistas han sido generadas por un sistema capitalista que se ha beneficiado económicamente. Por ello aunque seamos parte del problema, no debemos desviar el ojo acusador del origen de los residuos plásticos. Y además debemos adquirir conciencia del poder que tenemos las personas consumidoras y tatuarnos a fuego que el consumo es una acto ético. Dicho esto, es hora de actuar, ser proactivos en la lucha contra los residuos plásticos, porque todos y todas sabemos que nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir, ha hecho de nuestro ecosistema de un basurero. Todos y todas hemos caído en mayor o menor medida en un consumo irresponsable, usando plásticos y contaminándonos con sus componentes por no tener la información debida. Debemos empezar y cualquier paso es un gran comienzo con pequeñas acciones que podemos ir generando conciencia.

Hay muchas formas sencillas para reducir nuestro consumo, aquí os dejamos algunos consejos, muy fáciles de realizar:

No utilices pajitas, ni menaje de un solo uso. Usa botellas y vasos reutilizables (de cristal o acero inoxidable son las más saludables). Usa cerillas o mecheros recargables. Utiliza bolsas reutilizables. Lleva tus taper a la compra, comprando con tus tapers los productos frescos de carnicería, pescadería charcutería evitas envases de plásticos, compras fresco, creas más empleo. Los chicles, deposítalos en papeleras (están compuestos de petróleo y caucho). Agua. El agua es un recurso vital, pide en tu menú que sea agua de grifo es más sana y ecológica. Pañales. Los pañales reutilizables es una gran solución. Un niño en dos años puede consumir más de 5.000 pañales). Compresas y tampones. La copa menstrual ha revolucionado el mercado, es ecológica, cómoda económica y cuida tu salud. También hay compresas reutilizables. Productos de limpieza. Como ya hemos indicado antes, se puede comprar a granel, evitando los envases, pero además, las nuevas opciones están libres de tóxicos que son tan perjudiciales para las personas y como para nuestro ecosistema. Champú y gel. Hay fórmulas que nuestras anteriores generaciones han usado, las pastillas sólidas. Usa champú y gel de pastillas. Toallitas húmedas. Podemos sustituirlas por toallas, los desmaquillantes se pueden sacar de toallas viejas, recortando trocitos para su reutilización. Capsulas de café. Además de no contaminar con las cápsulas, el café de cafetera de toda la vida te dan un café espléndido y es 3 veces más barato. (Otra opción, si ya tienes las cafetera de cápsulas, es comprar cápsulas recargables) Repara. La obsolescencia programada nos hacen desechar aparatos que se pueden reparar. Ropa. Un tema complejo, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta después de la petrolera. Muchas veces no podemos permitirnos comprar ropa sostenible, pero hay otras opciones. Hay un mercado realmente interesante de ropa de segunda mano, reutilizar, intercambiar. Tu bolsillo también te lo va agradecer Juguetes. Los y las niñas no necesitan tantos juguetes, racionalizar la compra y regalos de juguetes. Donar juguetes. Hacer e ir a trueques, además de ecológico es muy instructivo.

*Nuria Atienza es miembro de Nasti de Plastik Bizkaia y Ainhoa Santibañez, de Ekologistak Martxan y Plataforma Zero Zabor Bizkaia