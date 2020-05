Las playas no son (solo) para el verano

Durante las últimas semanas ha habido maquinaria pesada trabajando para devolver arena al mar en la playa de Ereaga. Este “juego del azucarillo” se repite varias veces al año porque el pequeño espacio que queda entre el arenal y el acantilado lo queremos usar los humanos. Así que, mientras podamos mantener el “juego” y su gasto, esperando que la mar no se obstine mucho con lo suyo, parece que tiene sentido preguntarnos por cómo utilizamos esa estrecha, preciada y gozosa franja, mucho más si se hace evidente que tenemos que añadir criterios de seguridad sanitaria a los usos, y si además, prevemos, ya tenemos, un aumento del turismo interior hacia la costa. No hemos hecho pruebas que hubieran sido necesarias. Nunca es tarde. Hoy, 28 de mayo, el ayuntamiento de Getxo anuncia tímidas medidas para los fines de semana que van en buena dirección… Todavía podemos dedicar a este tema reflexión y tiempo (en otras ciudades han sido más audaces). No parece que tiene sentido mantener la mayor parte del espacio en exclusiva para tráfico rodado de vehículos privados a motor y su aparcamiento; mientra bicis, patines y patinetes se la juegan en el estrecho bidegorri, y paseantes se entremezclan con deportistas en las aceras. En esa franja, en el año 2020, hay aceras que se estrechan hasta lo imposible y tramos sin continuidad que desaparecen para convertirse en plazas de aparcamiento.

Casi los mismos indeseables efectos los podemos ver día a día en Azkorri, sobre la playa de Gorrondatxe: Espacio natural en el que nos podemos encontrar a gusto a primera hora de la mañana o entre una jauría de vehículos privados luchando por espacios inéditos para aparcar. Es de los pocos puntos de la costa vasca que quedan sin una correcta ordenación y limitación, lo que hace posible que se mantengan abusos de otros tiempos.

Mientras tanto el servicio municipal de bicicletas públicas de Getxo viene degradándose desde hace más de un año. Perdimos los servicios mancomunados con Leioa para ganar poco. Tenemos que potenciar el eje de la ría como elemento clave que favorezca formas de movilidad y de vida más dignas y sostenibles. Es incomprensible e injustificable que para llegar a pie o en bici a la desembocadura del Gobela o seguir hasta Bilbao las personas tengan que jugarse el tipo en la carretera. No vale con decir que eso es competencia del pueblo de al lado, que sí. Habrá que presionar, moverse… Son tiempos para retomar las políticas de acuerdos entre municipios. Tener copados por un mismo partido político casi todas los poderes institucionales del país no parece que haya favorecido la coordinación, tampoco la sanidad del sistema democrático. Mancomunar servicios exige altos niveles de acuerdos, cesión de protagonismos y compartir decisiones.

Alguna vuelta hay que darle a ésto y, por empezar con algo, podríamos aprovechar la semana que viene en la que la ONU nos anima a conmemorar el Día mundial de la bicicleta (3 de junio) y el Día mundial del medio ambiente (5 de junio). Las efemérides tienen un punto ritual que a veces sobra, pero en estos tiempos aciagos nos deberían ayudar a repensar y acordar una movilidad urbana más en sintonía con la “Paz, dignidad e igualdad en una planeta sano” (sic ONU).

*Antonia Amez, Susana Andollo, Juampa Ibarra, Ana Imaz, Rafa Mañeru, Clarisa Marcos, Jose María Murillo, Enrique Olaso, Joserra Otegi, Angel Perez, Ina Robles y Nuntxi Sancho son miembros de Elkarrekin Getxo.