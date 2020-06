Lo posible, lo probable y lo lógico

Ante las próximas elecciones vascas se ha suscitado un debate tan irracional como absurdo. Dado que los números sirven para casi todo, las formaciones políticas vascas (PNV, PSE-PSOE, EH Bildu, Unidas Podemos, PP y demás) discuten ya sobre lo que nos pueda deparar el futuro. Cuando en la noche del 12-J (fecha electoral) el recuento de los votos ponga ante nosotros las cifras definitivas, todo podrá ser posible, pero no es necesario esperar a esa noche para hacer previsiones. Los líderes vascos elucubran con dichas previsiones y juegan a especular, pero el desenlace final no va a depararnos importantes sorpresas porque los partidos, sobre todo, sus líderes y militantes más señalados, tienen claro qué futuro quieren, tanto para ellos mismos como para Euskadi.

De pronto, a algún iluminado y a alguna espontánea que, cual maletilla taurino, piensa y sueña con culminar una faena para la que no está dotada suficientemente, no paran de especular con que el Gobierno que surja de las elecciones autonómicas sea un 'tripartito vasco de izquierdas'. Podría ser porque habrá escaños suficientes para alcanzar esa mayoría, pero solo un 'traspié' del PSE-PSOE, o sea un delirio absurdo e impropio de demócratas normales (que no concuerda con los responsables 130 años de historia de la formación), podría facilitar tal Gobierno.

No es normal que la líder y candidata de Unidas Podemos proponga al PSE culminar un Gobierno de coalición con mayoría de EH Bildu. Tampoco lo sería aunque la mayoría fuera del PSE. El hecho de pensar en ello, y proponerlo, es propio de un pensamiento aberrante y dispuesto a cualquier cosa con tal de derrotar a la fuerza más votada, que aún no sabemos cuál va a ser, pero es preciso diseccionar la posible amalgama que sería necesaria para dar vida al 'tripartito'. Es cierto que el previsible partido mayoritario en votos, de los tres involucrados, es decir EH Bildu está inhabilitado para gobernar Euskadi por varios motivos: por su deriva totalitaria durante su existencia anterior, que es herencia de su vocación de apoyo al terrorismo de ETA, y que ahora ha desembocado en su apoyo firme a prácticas de desorden público (terrorismo igualmente), y cuestionamiento del marco político e institucional aceptado por todos. Igualmente, su rechazo del marco territorial le convierte en incompatible para compartir gobiernos en las Instituciones democráticas actuales.

Y bien, ante una mayoría como la contenida en la propuesta, de tal calibre y calaña, -por cierto, mandada y dirigida por un líder inhabilitado judicialmente-, la formación Unidas Podemos pretende ser decisiva y decisoria. No parece extraño que su mandamás quiera el poder (un poquito de poder) a cualquier precio. Porque es nueva en el cargo y tiene prisa, y porque a falta de rigor e ideología le parece mucho más reconfortante un trono que un sillón. Juiciosamente, el PSE-PSOE no está por la labor. Primero tendrán que pronunciarse los ciudadanos, los votantes, y después serán los políticos los que decidan. Los líderes deben ser responsables, y útiles e inteligentes para pergeñar un futuro razonable. Los socialistas han (hemos) sido contundentes: "No se dan las bases para pactar…Es imposible…No se va ni a estudiar". Pero estas frases tan categóricas no responden a frases hechas ni cabezonadas, sino que son la conclusión lógica de profundas reflexiones que están basadas en el recto juicio y las experiencias previas. La Historia es contundente, y la política no puede convertirse en un juego para atrevidos y oportunistas.

La líder de Unidas Podemos, Miren Gorrochategi, usa un criterio tan poco sustentado como impropio de alguien que quiere ser responsable de un Gobierno: "Hay trenes que pasan muy pocas veces y habría que cogerlos", ha dicho. Que es tanto como decir que, una vez en la estación, hay que montarse en cualquier tren que pase, sea cual sea su destino y condición. De alguna manera, cree UP que el nefasto 'acuerdo' firmado en Madrid para la prórroga del 'estado de alarma' por el ataque del 'coronavirus', tan absurda como innecesaria, podía marcar un 'antes' y un 'después', sin valorar el comportamiento violento de los 'abertzales más auténticos' (según ellos mismos pregonan) que han pintado, destruido y quemado las sedes de los partidos democráticos, demostrando con su negativa a condenar dichos atentados que "otorgan mientras callan".

No caben las componendas ni los pactos absurdos. Cualquier acuerdo es posible si cuenta con dos circunstancias o características: sentido común y decencia… Puede ser que el mero hecho de que los números sirvieran para conceder mayoría a un pacto o acuerdo, hubiera quien lo considerara un ejercicio de sentido común, pero cuando no es patente la decencia en todos los que deben pactar, el Pacto completo se convierte en Indecente… De momento el acuerdo propuesto por la líder de Unidas Podemos, tendría muchos ingredientes para poderle tachar de indecente… aparte de otro tipo de consideraciones.