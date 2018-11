El traje del emperador Darpón

Hace cinco meses Elkarrekin Podemos destapó el fraude de las OPE de Osakidetza mediante un acta notarial. Bastaba con conocer quiénes conformaban los tribunales y tenían el encargo de diseñar las pruebas para ir sobre seguro. Así fue, nuestra coalición acertó hasta en dos ocasiones quiénes iban a obtener algunas de las plazas ofertadas en la OPE 2016-2017 de Osakidetza.

Nuestra denuncia era clara. Defendíamos no sólo la igualdad de oportunidades de todas aquellas personas opositoras que se presentaban a una plaza que en realidad tenían cero posibilidades de conseguir, sino también el prestigio de nuestro Sistema Público de Salud.

Esta semana, hemos conocido que la práctica de conceder las plazas médicas mediante filtración que ha perdurado hasta nuestros días tiene origen en el franquismo, gracias a una carta publicada en un periódico, firmada por un médico y director general del Instituto Oncológico hasta 2008 .

Desde que Elkarrekin Podemos sacamos a la luz las OPE Dopadas de Osakidetza, el señor Darpón, actual consejero del Departamento de Salud del Gobierno vasco, ha intentado, por todos los medios, confeccionar un catálogo de mantos que taparan su desnudez, ya que sabía y sabe que, literalmente, los hechos fraudulentos que denunciamos han ocurrido tal y como los describimos.

El primer manto fue el encargo de un informe a la Universidad de Oviedo que fue incapaz de resolver si hubo o no filtraciones en los exámenes de especialidades médicas. No obstante, supuso la coartada perfecta para investigar unas y no otras categorías, aun teniendo los mismos indicios de irregularidades. Nosotras no nos dejamos engatusar y seguimos viendo que el consejero no sólo seguía desnudo ante este escándalo sino que su castillo de naipes, antaño fortaleza, temblaba.

El segundo manto que diseñó Darpón constaba de la repetición de los exámenes de cuatro categorías médicas, obviando que, con los mismos tribunales, volvía a ser reincidente y no garantizaba, una vez más, la igualdad de oportunidades a quienes debían someterse, por segunda vez, a la prueba y, sin embargo, pese a encontrar causas para la repetición, no se depuraba ni una sola responsabilidad.

Mientras tanto, un tercer manto se ocupó para cubrir lugares céntricos y emblemáticos de nuestras principales ciudades con exposiciones fotográficas de gran formato que conmemoraban un número tan redondo como el 35 aniversario de Osakidetza.

En las últimas semanas, hemos conocido el último modelo de mantos del catálogo para tapar las vergüenzas del emperador Darpón. Así, se volvía a pagar un nuevo informe acerca de cómo debe ser el nuevo modelo de Oferta Pública de Empleo en Osakidetza.

Sin embargo, todavía seguimos sin escuchar de la boca del consejero, por muchas explicaciones que hemos pedido y exigido, cuál es el problema a solventar con ese nuevo modelo. ¿Serán las filtraciones? ¿Será un sistema corrupto de amiguismo y clientelismo? Seguimos pensando que, sin haber concluido la causa del escándalo del fraude de las OPE y sin dirimir responsabilidades sobre lo ocurrido, difícilmente podremos abordar ningún nuevo modelo.

Finalmente, el último manto con el que el emperador se ha querido cubrir ha sido el de la dimisión de la Directora General de Osakidetza, María Jesús Múgica. No sabemos si su decisión pasa por aceptar su responsabilidad en este escándalo o por el bien común de su partido. Lo cierto es que su jefe, el emperador, sigue desnudo.