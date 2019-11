"La violencia no tiene género": la ultraderecha vuelve a atacar con pintadas fascistas la redacción de Pikara en Bilbao

El escaparate de la revista Pikara Magazine y la antigua sede de Faktoria Lila en Bilbao han amanecido este martes con pintadas en las que se lee el mensaje "la violencia no tiene género" y el número 52, haciendo referencia a los 52 diputados obtenidos por Vox tras las elecciones del pasado 10 de noviembre, además de un mensaje ofensivo en contra de la periodista y militante feminista Irantzu Varela. Todo ello, acompañado de la firma de los autores, las juventudes del partido de extrema derecha, Democracia Nacional.

Nuevas pintadas fascistas contra mí y contra @pikaramagazine .

Cuando gritan “a por ellos”, nos están amenazando A TODAS.

Porque no tenemos miedo, porque vamos a seguir luchando, combate el fascismo con alegría y con el hastag #APorTodaspic.twitter.com/wJpfXpsCiv — Irantzu Varela (@IrantzuVarela) November 12, 2019

"“La violencia no tiene género”, afirmación que repite insistentemente Vox, es una de las nuevas pintadas con las que ha amanecido hoy en local que comparten Faktoria Lila y Pikara Magazine, por segunda vez en dos semanas. Y nuevamente, los mensajes están firmados por juventudes de un partido fascista. Como advirtió la Ertzaintza con la anterior denuncia, esto no era un hecho aislado e iban a ir a más este tipo de mensajes fascistas y machistas. Que la extrema derecha entre en las instituciones, sin duda legitima los discursos de odio. Aquel “a por ellos” que se vitoreó la noche electoral es #APorTodas y nosotras vamos a ir #APorTodas contra el fascismo", han señalado en un comunicado escrito por las redactoras de Pikara Magazine.

Hace poco más de dos semanas pintaron ambas sedes con mensajes fascistas -acompañados también de la misma firma- e insultos hacia las periodistas. Ante esta situación, en lugar de limpiar la cristalera, las periodistas decidieron realizar un llamamiento a los vecinos y las vecinas del barrio bajo el nombre de "no pintamos el fascismo, lo pasamos por encima" para que, entre todos, lanzasen un mensaje en contra del fascismo y la extrema derecha, cubriendo con mensajes antifascistas, las pintadas de odio.

"Reírse del fascismo"

En esta ocasión, buscan "vengarse" utilizando la burla para mostrar que "no tienen miedo". Por ello, a través de sus redes sociales alientan a utilizar el hastag #APorTodas y a enviarles mensajes de burla y memes de partidos de la extrema derecha, para así "combatir el fascismo con alegría".

"'La violencia no tiene género' es un mantra que repite la extrema derecha pero la derecha que va de que no es extrema también. Cuando gritan “a por ellos”, nos están amenazando a todas. Porque no tenemos miedo, porque vamos a seguir luchando, combate el fascismo con alegría", ha denunciado Irantzu Varela, quien lleva meses sufriendo una campaña de acoso contra su persona por ser una figura reconocida del feminismo en Euskadi.