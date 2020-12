En el año 2000, y solo un mes después de la primera exhumación realizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, unos activistas pintaron de rosa la estatua de Franco en Ferrol. Su visibilidad fue insoportable. El alcalde trasladó la mole de bronce con la excusa de hacer un aparcamiento y años después la Ley de Memoria Histórica de 2007 dio cobertura al hecho. Desde entonces, la retirada de los símbolos franquistas quedó en manos de alcaldes animosos. Aquella historia demostró que no era tan difícil romper con la herencia simbólica del franquismo, pero que, puestos a hacerlo, ayudaba unir presión ciudadana y marco legislativo. Pintar aquella estatua había sido violento. No para el caballo ni para el dictador, sino para la propia democracia, pues hacía visible su convivencia con un legado hostil. Solo cuando, de repente, la sombra del franquismo se volvió amenazante, las instituciones reaccionaron. Los símbolos no cambian por sí solos. Necesitan un corte en el aire, una gota en un vaso, en un estanque una piedra. La violencia contra los símbolos no es como la violencia contra los cuerpos. Usa martillos y sprays. No tiene fosas, ejércitos, obispos, paredones ni cárceles. La violencia contra los símbolos desposee. La violencia contra los cuerpos funda. En el caso de Franco, fundó cuarenta años de dominio. Y cuarenta más de impunidad.

