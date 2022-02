La otra guerra

Sigue la guerra, la artillería pesada, las balas, el desgarro, las heridas... No es Ucrania, sino España. La de aquí es una batalla de salón y de intereses partidistas que de las portadas de los diarios ha pasado en los últimos días a las páginas interiores solo porque en el mundo se libra otra guerra mayor entre el fascismo y la democracia.

La del PP es una refriega que nunca se hubiera librado, resultados electorales de Castilla y León aparte, si la inquilina de Sol no existiera. La crisis más grave de la derecha española desde los tiempos de Hernández Mancha tiene un nombre propio por encima de cualquier otro: Isabel Díaz Ayuso. Ella se empeñó en adelantar los tiempos orgánicos; ella preside la administración pública que contrató con la empresa de la que su hermano sacó tajada en plena pandemia; ella detonó el artefacto explosivo con la filtración a varios medios de que había sido víctima de un supuesto espionaje por parte de la la dirección nacional de su partido; ella hizo saltar por los aires los cimientos orgánicos de su propio partido…

“Los españoles me deben otra”, podría decir tras la caída de Pablo Casado y emular de lo que se jactó cuando Pablo Iglesias abandonó la vicepresidencia del Gobierno para medirse con ella en unas elecciones autonómicas. No es descartable que dado su habitual desparpajo vaya ya diciéndolo urbi et orbi. Razón no le falta porque de no haber existido la filtración de marras a modo de voladura controlada de lo que se le venía encima por los negocios de su hermano, Pablo Casado hubiera aguantado hasta el congreso ordinario de julio y, quién sabe si también hasta las generales. Su relato dirá que, además de hacer un favor a los españoles por quitar de en medio a un líder pequeño, los barones de su partido le deben también una porque el todavía presidente del PP era un lastre para las expectativas de la derecha española.

Igual que no hay equivalencia moral entre los países de la OTAN y la Rusia imperialista, tampoco la hay entre lo que hizo Ayuso y de lo que se acusa a Casado. Investigar un supuesto caso de corrupción que estaba en boca de todo Madrid y del que poco a poco se irán conociendo todos los detalles no es lo mismo que detonar una bomba sobre los cimientos de tu propio partido y luego intentar reconstruir las siglas desde los escombros que tú misma has provocado.

Que Ayuso diga ahora que Feijóo es “la única figura en el PP que puede tomar las riendas y que puede guiar al partido hacia una nueva mayoría” porque tiene “experiencia sobrada en conseguir mayorías absolutas y cuenta con una calidad y solvencia mostradas” suena igual de fraudulento que cuando se plantó en el congreso de Valencia, el pasado octubre, y se deshizo en elogios con el liderazgo de Casado antes de decirle que su compromiso estaba y seguiría estando en Madrid. En Génova y más allá de la sede nacional tenían la firme convicción de que antes o después la madrileña procedería a mover la silla a Casado.

El presidente del PP, hoy, tiene las horas contadas en buena medida por los errores acumulados y la torpe gestión que hizo del caso del hermanísimo, pero no será Ayuso quien lo suceda en el puesto, sino el gallego Alberto Núñez Feijóo, con el que la presidenta regional ha cerrado un acuerdo de conveniencia. Pero, la “reina de las libertades” que ha decretado el cerrojazo informativo dentro de su gobierno sobre el caso de su hermano, tiene un problema. O dos. O alguno más.

El primero es que la dirección nacional ha logrado instalar en la opinión pública -que no en la publicada que se mueve editorialmente a golpe de los presupuestos y las concesiones regionales- que Ayuso no es el paradigma de la ejemplaridad ética y que mientras miles de madrileños morían como consecuencia de la pandemia, su hermano se llenaba los bolsillos por hacer de “conseguidor” de contratos públicos para una empresa. El segundo es que los barones más influyentes no creen en su inocencia sobre todo lo que ha pasado, y tampoco en que esté libre de mácula en el asunto de las facturas de su hermano. El tercero es que no se fían ni política ni orgánicamente de ella, menos desde que su propio equipo admitió en un argumentario enviado a periodistas “amigos” los casi 300.000 euros en facturas que se embolsó su pariente de la empresa que recibió la adjudicación de las mascarillas por vía de urgencia. El cuarto es que Feijóo puede hacer y decir una cosa y su contraria en el mismo día, y la vigilará de cerca. Y el quinto, que no investigar, condenar o intentar frenar comportamientos bajo sospecha convierte a los silentes en cómplices. Y por ahí no están dispuestos a pasar ni Feijóo, ni Moreno, ni otros muchos. Tiempo al tiempo. Atentos a las palabras y a los silencios que se escuchen este martes en la reunión de la Junta Directiva del PP.