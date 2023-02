Entre las realidades y las redes sociales

Hace tiempo que al Congreso de los Diputados lo invade una especie de degradación política que aumenta mucho más en periodo preelectoral. Se ha perdido la esperanza de que desde la tribuna alguien esboce algo que merezca la pena recordar, que conmueva, que pase a la historia de los grandes discursos o que nos reconcilie mínimamente con el parlamentarismo.

Hace tiempo que los diputados van al Congreso para legislar, sí, pero también para fabricar relatos, estimular odios, esparcir argumentarios o arrojar insultos. Es cierto que, ahora y siempre, para saber lo que mueve a la política hay que echar la mañana y la tarde en la M-30 parlamentaria, en algún corrillo de los que se forman en el patio de la calle Floridablanca, en la cafetería de la tercera planta o en el despacho de algún diputado que largue contra propios y extraños lo que jamás diría delante de un micrófono. Muchos lo hacen así por temor a ser señalados, por no jugarse el puesto en las próximas listas electorales, porque les interesa que se sepa lo que cuentan sin que se conozca quién lo ha contado o porque se diplomaron en intoxicación al tercer día de aterrizar en la vida pública.

El periodista sabe de sobra que la mercancía informativa que le llega desde una bancada o desde la otra cuando no hay cámara o un micro de por medio sirve para construir historias, para dar contexto, para tirar de un hilo que lleve hasta la noticia y, a veces, para absolutamente nada que merezca una sola pieza informativa.

Conviene recordar lo obvio cuando entre el viejo y el nuevo periodismo hay una brecha que separa a quienes aprendieron el oficio de aquellos para los que el rigor, la honestidad y la libertad eran condiciones imprescindibles para sobrevivir en este proceloso mundo y quienes lo han mamado a golpe de clickbait y de superiores mediocres y sin escrúpulos. Pero también cuando en las redes sociales proliferan los examinadores de periodistas, los garantes de la pureza informativa y los que por su escasa formación o por su empanada mental confunden el periodismo con el activismo, la información con la propaganda o las noticias con el espectáculo.

Lo de comprar verdades absolutas queda para aquella militancia ciega que carece de mirada crítica y para quienes no entienden otra dialéctica que la del amigo-enemigo en la que sólo importa ser uno de los nuestros. La devastación de las formas entre quienes tratan de guiar/conducir/marcar/imponer un relato periodístico ha alcanzado un nivel tan chusco que ni entre los que presumen de cierto refinamiento intelectual hay el más mínimo tacto.

Pero ni eso, ni las presiones ni los insultos ni las campañas de difamación deben apartar nunca al periodismo de los principios que deben guiar su buen ejercicio, y que nunca fueron el activismo, el adoctrinamiento o la propaganda.

El periodismo también es eso: decir o escribir lo que a Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz, a Irene Montero o a Alberto Núñez Feijóo no les gusta. Por ejemplo, decir que en el PSOE no ha gustado nada el vídeo grabado por el presidente del Gobierno en la casa del familiar de un asesor para promocionar la subida del SMI. Por ejemplo, decir que la vicepresidenta segunda ha perdido la batalla frente a la ministra de Igualdad para que se avenga a la reforma de la ley del solo sí es sí que propone Justicia y también la estrella con la que debutó en el Gobierno. Por ejemplo, decir que Irene Montero se niega a hacer pública su alternativa -hasta siete dice haber plasmado por escrito- para la reforma de la ley de libertad sexual, lo que dificulta librar el debate técnico que ella misma lleva pidiendo desde hace semanas. O por ejemplo, decir que Feijóo no es el líder que esperaban la derecha empresarial o mediática y que está hasta el botafumeiro del afán de protagonismo y de las boutades Díaz Ayuso. O por ejemplo y, sobre todo, decir que algunos de ellos confunden las realidades con las redes sociales.