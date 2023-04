Las 'últimas voluntades' no justifican todo

Las “últimas voluntades” de una persona antes de morir no tienen valor absoluto, no son ilimitadas. Dar cumplimiento a estas no puede estar al margen de la legalidad, pero tampoco las creencias personales o religiosas pueden servir de coartada para no asumir las implicaciones que su materialización provoca ética y jurídicamente. La polémica de estos días, el que Ana Obregón haya sido abuela por gestación subrogada de su hijo fallecido hace tres años a causa de la maldita enfermedad, abre un abanico de problemas legales, éticos y humanos que difícilmente son solucionables a golpe de tertulia y titular y que, desde luego, no dejan indiferente a nadie.

No se trata de estar a favor o en contra de la actriz. Esto no va de corazones crueles que pasan por encima del dolor de una madre ante tamaña tragedia ni de apoyos incondicionales a esta haga lo que haga en la misión de cumplir ese último deseo de paternidad post mortem de su joven hijo. ¿Quién podría oponerse a que una madre cumpla esa última voluntad? Nadie. Si el dilema fuese ese, nadie podría oponerse a algo tan humano, doloroso y comprensible. Sin embargo, el dilema no es ese. El dilema es otro mucho más complejo y no solo por la cantidad de líneas rojas que se han pisado con este caso; sino porque, además, toca de lleno temas tan complejos como la aceptación de la muerte propia o de un ser querido, la anticipación de sus “últimas voluntades” y deseos, cómo garantizar el proceso de toma de decisiones para la persona que ejerce ese derecho, qué forma deben adoptar esas “últimas voluntades” para su validez y, sobre todo, cuáles son los límites de estas o qué hacer cuando ponen en jaque la dignidad de otras personas, plantean dilemas éticos o contravienen la legalidad.

Es indudable que “las últimas voluntades” de una persona hablan de sus valores, su visión del mundo, sus deseos no realizados y también de sus actitudes. Por lo general, en el marco del Derecho Civil, se asocian a los deseos de una persona que fallece bien porque quiera donar sus órganos, repartir sus bienes más sentimentales, hacer algún tipo de rito especial en su sepelio o funeral… además de aquello que pueda corresponder a lo que incluye un testamento en sentido estricto. Sin embargo, la complejidad de esta “última voluntad” puede ser mucho mayor a ese planteamiento clásico cuando entran en la ecuación de esos deseos post-mortem aspectos relacionados con la biotecnología y, más en concreto, con la reproducción asistida.

Es urgente conocer, escuchar, reflexionar, analizar y actualizar a la luz del Derecho los dilemas que se plantean. No es la alarma o la opinología lo que nos va a dar las pistas de las soluciones, sino el conocimiento que llevan años cultivando otras y otros. Solo de esta manera podremos ver con claridad cuáles son esos límites éticos y legales que ahora creemos tan claros pero que luego cuando se va bajando a los hechos concretos del caso no son tan fáciles ni están tan claros. Si no aceptamos esto caeremos en el vacío de las viejas discusiones huecas que solo provocan ruido y no amplían el debate desde la lógica de los derechos humanos.

El dilema no es si cumplir o no la última voluntad de un hijo que deseaba ser padre. El dilema es más profundo y se acerca más a saber qué hacer cuando los usos y destinos del conocimiento científico a la hora de cumplir “últimas voluntades” o los deseos de crianza plantean problemas bioéticos por las condiciones sociales en que se generan y las consecuencias que producen. No se trata de juzgar y linchar a nadie, pero sí de saber hasta dónde queremos llegar como sociedad partiendo del conocimiento y de la aportación de las y los expertos que vienen denunciando el mercado reproductivo en el que estamos embarcados cuando usamos este para evitar la realidad.