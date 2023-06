28M, un voto vintage, influencer y griposo

Ay! ¡Lo que están dando de sí las elecciones del 28Mayo! todo el mundo dando su opinión y yo no me he podido resistir a dar la mía diciendo que nuestro voto del 28Mayo ha sido Vintage, Influencer y Griposo. Y tan contentos tod@s porque el post-28Mayo nos pilla pidiendo Libertad y obviando directrices europeas cómo el asunto de Doñana, y es que ya solo nos queda tener nuestro propio Boris y preparar un ¡#Spainxit!

Digamos que Vintage se traduce del inglés como añejo, antiguo, y es que hemos votado con nostalgia por los tiempos pasados, el mundo está cambiando muy rápido y nos da miedo, tanto que ya no sirve la clasificación musical de toda la vida: regional, clásica, moderna y pasodobles. Sucede lo mismo con los toros, a pesar de la normativa europea sobre la Protección y Bienestar animal ninguno de los grandes partidos osa demonizar las corridas de toros, sobre todo a nivel local donde todos nos conocemos tanto. Y es que todos ellos tienen votantes taurinos y cualquier paso en falso provocaría que fueran a votar al partido contrario diciendo que esos sí que conservan las tradiciones; no quiero dar ideas, pero los Bletonenses de Ledesma -Salamanca, en los años del 96 al 94 antes de Cristo, firmaban los pactos sacrificando un hombre y un caballo, ahí lo dejo ¡será por tradiciones!

¿Otro Vintage? Pues la nostalgia de aquellos momentos en que éramos monolingües, raro era el caso en que alguno de nosotros sabía inglés; y ¿lo de las lenguas regionales?, pues eso, solo eran dialectos que se hablaban entre amigos y en familia ¡cómo nos reíamos escuchándolos hablar! y decíamos eso de ¡anda mira si están hablando polaco!

Y es que Vértigo Vintage también nos produce escuchar palabros como elles, nostres o todes, por no hablar de la amnesia vital que nos entra cuando nos piden que enumeremos la clasificación de los 37 géneros, pero ¿Quién de la generación #Babyboomer puede sabérsela si a duras penas podemos distinguir el #twist del #shuffledance? No nos pidan milagros, dennos tiempo porque hasta la #RAE tarda siglos en incorporar al diccionario palabras que llevan mil años en las calles.

¿Más Vintage? cuando no había divorcio ni separación y las cosas se arreglaban dentro de casa, y cómo no había ni tantos periódicos ni existían leyes de Igualdad pues tampoco se llegaba a saber si te habías muerto de un atracón o de un bofetón. Y es que también es Vintage el prácticamente inexistente peso social de una mujer asesinada en el ámbito doméstico e incomparable a una víctima por terrorismo político, siendo en ambos casos un acto abominable. Tenemos mucho miedo de la notoria presencia femenina en la política y en el trabajo, con sus aciertos y desaciertos al igual que lo han hecho los hombres hasta la fecha. Bueno, tan es así el Vintage que muchas de las #Babyboomers no nos atrevemos a decir que somos feministas, porque o te acusan de feminazi o de retrograda ¡Ay! La cuestión es ¡la maté porque era mía o porque ya no era nuestra!

Y ¿por qué Griposo? ¿pero hace falta que lo explique? o es que ¿no nos acordamos de la falta de libertad cuando nos confinaron y obligaron a llevar mascarilla incluso al salir a la calle a pasear al perro?

¿Voto Influencer? Si, porque las redes sociales nos dan proyección pública a tod@s y la oportunidad de compartir en Twitter o Facebook si pensamos que la tierra es triangular o si nos inyectaron un chip junto a la vacuna, y es que nos escuchan hasta en Australia, que digo, ¡en todo el mundo! y así, con total impunidad, podemos esparcir cosas como lo del Pucherazo Electoral.

Hay que decir que estamos de enhorabuena porque, de momento, este voto autonómico del 28Mayo pide Libertad , pero mucho me temo que con el tiempo pedirá libros de texto redactados por la Inquisición y enterrará idiomas y territorios seculares soberanos, pero ¿qué pasará con las leyes laborales y la educación y la sanidad públicas o la inclusión de personas con discapacidad? Lo que parece que ya va para adelante es prescindir de las consejerías de Igualdad.

¡¡Ufff! Disculpen ustedes, agotada estoy de ver el trabajo que hay que hacer para volver a las políticas Vintage, comprendan que a mi edad yo ya no estoy para tanto cambio, y es que hasta una #Babyboomer como yo ya se había acostumbrado a lo de elles, nostres y todes, por eso les digo que si tengo que recuperar algo del Vintage será la moda de las faldas largas y la canción L’Estaca de Lluis Llach ¡y esta es la opinión de una Loba #Babyboomer como yo!