El COVID-19 confinado

Dicen que anda por la calle un virus malvado, que se hace pasar por alguien muy simpático, al que parece que le gusta jugar con los niños, pero tiene especial fijación con los ancianos. No sé si será verdad, pero habrá que tomárselo en serio. Nosotros, los de mi edad (superados los sesenta y cinco), ya somos un poco mayores para hacer tonterías.

Pero no solo se lleva ancianos ¡eh!. También hay personas jóvenes, a las que incomprensiblemente se las ha llevado y poco se ha podido hacer por ellas. Le hemos confinado en la calle, para ver si muere de inanición y creo que le derrotaremos, no hay duda que le derrotaremos. Porque nosotros no vamos a salir, que conste. #NosQuedamosEnCasa

El COVID19, me ha obligado a replantearme muchas cosas. Una de ellas, es darme cuenta de necesito aprender a organizarme mejor. De las veinticuatro horas que tiene el día duermo ocho, cinco son para la televisión, dos de juego con Apalabrados, otras dos de leer la prensa y algún libro y finalmente salgo sesenta minutos a hacer recados. Bueno sesenta no, un poco menos. Para comprar una barra de pan, el periódico, un poco de carne o pescado y algo de fruta, no hace falta tanto tiempo. No se debe de malgastar el tiempo, que esta muy caro.

También dedico ciento veinte minutos de media diaria a preparar los desayunos, a hacer la cama, a fregar, a pasar la aspiradora, a cocinar (cuando me dejan), a trabajar para la comunidad de vecinos, a trabajar mis cosas acompañado de la música en el ordenador y a ordenar cuatro papeles.

Con todo esto, resulta que sumando las horas que tengo ocupadas, me faltan todavía cuatro horas. Y no sé donde las he perdido. Estar en la cama más tiempo es complicado. Ver menos televisión sería posible y necesario, pero me sobrarían más horas. Tendría entonces que leer más o trabajar más en las labores de casa.

¿Podría hacer gimnasia? Sí, me lo voy a pensar. Pero hacer cuatro horas de gimnasia es demasiado. Mi cuerpo no da para tanto. Si no, trabajaré un poco más para la comunidad de vecinos, mezclando esto con la gimnasia y algo más de ordenador. Porque a la calle no voy a salir.

Bueno, no se. Ya veré cómo me las arreglo, tengo que volver a organizarme.

#YoMeQuedoEnCasa