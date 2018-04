Civilización y tecnología

Soy profesor de Historia de Secundaria y en clase hemos tenido un debate sobre que significa "estar civilizado", y los resultados fueron muy interesantes porque nuestra la tendencia casi inconsciente que había en el grupo era la de pensar que el nivel científico-tecnológico es lo que más marca el nivel de civilización de las sociedades.

Por eso se tiende a dar por hecho que los europeos del siglo XV estaban más civilizados que los nativos americanos pertenecientes también a esa época, ya que poseían, en general, una tecnología y una ciencia más avanzada en muchos ámbitos, no en vano mientras los europeos se habían beneficiado de innovaciones de todo tipo que habían surgido en China (pólvora, brújula, etc.) o India (acero, sistema numérico decimal, etc.); los nativos americanos habían pasado siglos y siglos aislados de otros continentes y de todo lo que allí se descubría.

Al igual que se da por hecho, que nuestra sociedad europea esta mucho más civilizada que alguna tribu indígena que aún resiste en el la selva del Amazonas, por ejemplo.

No obstante, si leemos algunos principios de la filosofía de los amerindios Cheeroke nos daremos cuenta que en algunos aspectos su sociedad puede estar más civilizada que la nuestra, Por ejemplo:

- Trata a la Tierra y a todo lo que hay en ella con respeto

- Agradece al Gran Espíritu por cada nuevo día

- Honra todas tus relaciones

- Trabaja en conjunto para el beneficio de toda la Humanidad

- Toma de la Tierra lo que es necesario y nada más.

- Toda la vida es sagrada

- Cuida el bienestar del cuerpo y la mente

- Haz lo que debas hacer en bien de todos

- Sigue los ritmos de la naturaleza. Levántate y retírate con el sol.

¿La sensibilidad y el respeto hacia la vida no es el signo supremo de civilización?

¿Pueden los avances tecnológicos alejarnos de tener una conexión más estrecha con la naturaleza, con el resto de la vida? Mi razón y mi instinto me dicen que si no tenemos cuidado, si bajamos nuestro nivel de conciencia, ciertamente la tecnología nos puede alejar sin remedio de lo más básico, de lo más sagrado, del respeto por la vida, y todo lo que la hace posible, es decir, nuestro medio ambiente.

En la película de "Avatar", se expone este debate de manera fantástica, y quizás lo deberíamos recordar más a menudo en un mundo donde, para comunicarnos entre nosotros, nos conectamos a la frecuencia que emiten las antenas que hemos construido artificialmente, y no tanto a nuestras antenas naturales que nos conectan con la vida directamente. No discuto la utilidad y el poder de esas antenas intermediarias, pero cuanto más poderosa es una tecnología, más cuidado y nivel de conciencia hay que tener al manejarla.

Apreciar una poesía, un bosque en todo su esplendor, una mirada llena de amor... eso es civilización, quien lo probó lo sabe.