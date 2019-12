Cumbre climática por la autofagia

Buscando el significado de autofagia o autófaga en el RAE no he encontrado definición. En cambio, sí me ha aparecido como término aceptado en el ámbito científico de la biología, que se utiliza para definir el reciclaje por asimilación de componentes celulares prescindibles. En botánica es el proceso en que una planta tiene la necesidad de alimentarse de sí misma para poder sobrevivir cuando tiene poca luz solar.

Paradójicamente existe el mito griego de Erisicton y su falta de respeto a los dioses al destrozar un árbol prohibido, esta violación de la naturaleza le castigó a que nada saciara su hambre tras lo cual se autodeboró hasta la muerte a, este acto mitológico también se le llama autofagia. El término se deriva de las raíces griegas auto - uno mismo; phagos - comer.

La cumbre medioambiental que se inicia en Madrid va en cierta manera de este acto por que nos hemos convertido por puro consumismo en una sociedad autófaga. La ONU lleva desde 1972 convocando cumbres o conferencias internacionales. La primera fue Estocolmo, curiosamente ciudad de procedencia de la activista de 16 años Greta-Thunberg, desde entonces se han hecho otras tres grandes cumbres: Rio Janeiro 1992, Johannesburgo 2002 y Río de Janeiro 2012. Aparte existen los acuerdos Kioto y de París del 2015.

La sociedad actual tiene como una de sus prioridades la de educar e inculcar a la población desde su infancia el respeto de la naturaleza, como parte de la memoria colectiva para mantener el equilibrio entre especies tanto animales como vegetales y actualmente se le suma el peligro del cambio climático producido por la sobreexplotación de los recursos. Paradójicamente también como especie despreciamos este tema e incluso creamos situaciones para que individualmente tengamos "aventuras", "retos", creando fetiches de consumo sobre la naturaleza que transgreden absolutamente la prioridad de preservarla. A la vez que se especula con ella, el dinero permite muchas veces lo que científicamente ya está considerado pernicioso pero que alimenta una economía de consumo destructivo.

Y colectivamente se ha convertido en una subasta o en moneda de cambio de necesidades entre estados. Se está comerciando con las emisiones lo que desvirtúa el sistema actual de reducción de las mismas. El acuerdo de París es mas voluntarioso que efectivo, sé esta bancarizando con bosques y especies en peligro de extinción. Es decir, especular con su desaparición generando plusvalía de la destrucción, especies con "rara avis", ejemplares únicos.

El pronóstico actual es que se tienen que adoptar medidas urgentes, tanto la ONU como la Unión Europea lo consideran de extrema urgencia. La única forma de solucionarlo es a través de un acuerdo global, al que parece ser algunos estados de peso no están dispuesto a asumir. En estos momentos ya existe lo que se llama capitalismo verde, empresas que sostienen que el mercado es la principal herramienta para conseguir los objetivos ambientales, asociándolos a la privatización y mercantilización de los recursos naturales, convirtiéndolos en capital natural.

Estas empresas ya tienen estrechos vínculos con el capitalismo financiero, parece que desean que todo se encamine hacia un neoliberalismo verde duro con una nueva oligarquía, que por supuesto no quiere reducir las tasas de beneficio. El gran peligro que existe si no empezamos asumir ya las renuncias necesarias como sociedad e individuos, es que este comportamiento de autofagia actual de la sociedad puede derivar en la aparición de un ecofascismo si los gobiernos actuales no se toman en serio el tema medioambiental. Reorientando los flujos financieros, presentando estrategias para preservar el capital natural, produciendo mejor y consumiendo de forma más inteligente entre otras medidas urgentes.

Este ecofascismo estaría en manos de una oligarquía que a diferencia del fascismo clásico, que es nacionalista casposo sin proyecto a medio ni largo plazo, sería absolutamente consciente de las secuelas producidas por la sobreexplotación del planeta por parte de sus ascendientes próximos y del agotamiento de las fuentes de energía. Además tendría unos posibles seguidores convencidos de los errores del pasado para "justificar" la radicalizando sus acciones, plantearían como principal problema la demografía.

La manera de controlarla y posiblemente reducirla eliminando a la que consideren sobrante, observemos los 25 puntos (exigencias) del programa fundacional del NSDAP Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en Munich de 1920 y sus consecuencias a medio plazo. Los estados deben tomar la iniciativa, no se puede dejar en manos de las corporaciones financieras el futuro del planeta, no se puede especular con ello y dejar la vida humana fuera de la sociedad por estar en manos financieras las herramientas de supervivencia.

La intervención del mercantilismo en este tema debe estar absolutamente regulado "no se puede mercantilizar todo ámbito de vida como se pretende, se debe proteger especialmente los bienes naturales, los servicios, lo digital y la esfera pública". Llamar a las cosas por su nombre siempre ayuda a identificarlas y actuar en consecuencia la RAE debería, si no lo está haciendo (desconozco sus mecanismos), incluir la autofagia con sus diversas acepciones desde la biológica a la botánica a la humana.

Esta última para identificar lo que estamos haciendo que no es ni suicidarnos (matarnos como especie y dejar a las demás tranquilas), ni canibalismo (alimentarnos de nuestros congéneres), sino de alguna manera autofagia porque estamos devorando las "vísceras" que disponemos para sobrevivir no solo nosotros como humanos sino arrastrando a todas las otras especies que nos rodean y necesitan los mismos "órganos vitales naturales" como fuente de supervivencia (agua, bosques o capa de ozono). Esperemos que el ecofascismo, que tampoco está incluida, no tome forma y sea necesaria su inclusión por acción.