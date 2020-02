Detrás del pueblo español

Hace una semana el Gobierno aprobó la subida de las pensiones un 0,9%, de hecho las han subido a precio de café con leche. Dijeron que con carácter retroactivo las subirían con respecto al IPC desde el mes de enero de este año, o eso me pareció. A algunos le han subido la pensión a 2 euros, a precio de café con leche, le repito, porque lo que es a otras personas como a mi persona, no he visto incremento alguno, ni un céntimo. O se les habrá pasado, o lo están haciendo rematadamente mal, o adrede. Que con su pan se lo coman.

De cualquier manera las pensiones como a ellos les gusta decir, la mayoría, son totalmente bajas para la gran parte de los pensionistas. Ahora todo el mundo se queja por todas, pero cuando el Gobierno va por detrás en los asuntos nacionales e internacionales, la cosas no encajan en los miembros del Gobierno. Pues cuando ellos van, uno ya ha ido cuatro veces; ello van a ralentí, de la realidad diaria de los ciudadanos, así no me extraña que se lleven un chasco con el asunto catalán, con el asunto iraní y con el asunto venezolano.

Que sigan así dejando por debajo y por detrás a los pensionistas, que los de la calle les demostramos que vamos por delante de su pasos, delante de su intrigas de Gobierno, por mucho que se empeñen siempre irán a rastras del pueblo llano. Las necesidades apremian y el pueblo se las articula y se las ingenia para seguir escapando aunque no se llegue a fin de mes.