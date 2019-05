Emergencia política en Madrid

¿Por qué los progresistas o las izquierdas, como queramos llamarlos, no son capaces de considerar lo prioritario antes que sus particulares diferencias? Deberían aprender de los conservadores (de lo suyo), incluso cuando se dividen, como ahora está pasando, se vuelven unir como una piña aunque aparenten discrepar y se den patadas bajo la mesa tienen claras sus prioridades: tener el poder y el dinero de lo público en sus manos.

Los progresistas, las izquierdas, no sé si son demasiado rigurosos o es pura soberbia, se creen que cada uno o cada grupo están en posesión de la verdad, de la razón, como si fuera única y absoluta, no admiten matices ni otros puntos de vista. Creo que por esto Manuela Carmena con Íñigo Errejón, decidieron tirar por la calle de en medio. Manuela, debía estar harta de batallar entre Tirios y Troyanos y, por eso decidió que si no conseguía la alcaldía para continuar con sus proyectos de progreso y mejora de la ciudad, se retiraba de la contienda municipal. Ha cumplido su palabra y se ha despedido.

Pero no debe quedar ahí todo, el propósito de Más Madrid debe seguir adelante, fueron los más votados en las municipales y, si no hubieran sido tan puristas el resto de izquierdas que formaron parte del equipo que llevo a Carmena a la alcaldía y que ahora se han disgregado tanto que ninguno ha llegado a conseguir una concejalía al menos.

En la Comunidad, Más Madrid, también ha obtenido una buena posición. Así que, en mi opinión y que creo no es la única, no estaría mal que en ambos casos y por esta vez no estaría mal copiar a las derechas y tratar de alcanzar acuerdos, pactos o lo que más propicio vean, PSOE, Más Madrid, UP, etc., incluso con Ciudadanos aunque sea conseguir únicamente su abstención (creo que para ellos también sería una salida airosa de cara a sus compañeros de la Unión Europea).

De cualquier modo, creo que para progresistas, liberales e izquierdas, la prioridad en este momento debería ser evitar que se repita la situación de la Comunidad de Andalucía. No más "trifachitos".