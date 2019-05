No, no son fake news, son noticias veneno. Ya lo escribió Mario Benedetti en su poema titulado: La noticia veneno. Sí, hay que leer poesía en estos tiempos de elecciones porque nos ayuda a comprender tanta mentira. Empieza el poema: "No hay vacunas contra la noticia veneno / la noticia veneno asombra / desinfecta propone soslaya / siempre nos toma desprevenidos (...) la noticia veneno sube sus decibelios / y nos rompe los tímpanos como el rock más duro / con sus buenos modales nos aturde / con su amenazario nos espolea / la noticia veneno llueve a cántaros / sobre los mendigos y los potentados / pero solo estos saben que es mentira / la noticia veneno ha ensayado con éxito / el falso tonillo de lo verosímil / y tal vez por eso enloquece a los cándidos / entristece a los tristes / como es obvio la noticia veneno / será finalmente desmentida / para gloria y prez / de los sobrevivientes".

Repetir las mentiras tantas veces, no las convierte en verdad, pero sí calan en los que las escuchan y así se asimilan inconscientemente, como cuando en las escuelas franquistas repetías cien veces la misma frase. Pienso que se tendría que enseñar en el colegio, no solo la Constitución, como proponen algunos, sino el pensamiento crítico y la creatividad, y sobre todo la importancia del respeto, siempre. ¡Es tan importante el respeto para la convivencia!

Cómo votar a un partido cuyo líder no hace más que insultar y mentir, en vez de decir cuál es en concreto su programa electoral, qué ofrece a los ciudadanos para mejorar en esta sociedad. ¿Hay algún político que mire por los ciudadanos, y no solo por el "quitate tú para ponerme yo"? Todos quieren ser presidentes, todos quieren el PODER. Escrito así con mayúsculas. Una vez en el poder imponen su ideología de partido o sus referentes religiosos en un estado aconfesional, no tienen en cuenta el bien común.

Muchas gracias.