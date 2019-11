Gobernar España cotiza en rojo

No, no es un juego de palabras con el color político que se les supone a los desesperados del pacto del abrazo. Y no, tampoco tiene nada que ver con que, a la hora en que escribo, el Ibex 35 haya perdido casi tres puntos desde la hora del acuerdo firmado para pedir perdón al electorado por el 10N, mientras el CAC 40 y el DAX 30 se mantienen, y la Bolsa de Milán hasta se permite subir un punto y medio.

España cotiza en rojo porque a los cinco inversores que presumen de arriesgarse no les ha dado la gana ponerse de acuerdo en el valor de lo que tienen entre manos. No les da la gana, aunque el lunes día 11 hayan visto salir huyendo con su perrito a uno de los cinco, quizás el más presumido.

Y no les ha dado la gana, sobre todo, porque no están dispuestos a deshacerse de un pasivo que, si lo liquidaran, podrían evitar la salida de unos accionistas mucho más importantes, que vienen advirtiendo hace tiempo que quieren retirarse de este mercado y están pidiendo firmar un contrato. Evidentemente, el accionista que quiere vender su parte del capital se llama Catalunya y el pasivo que no quieren saldar los cinco socios asustados se llama Monarquía.

Es tanto el miedo que provoca gobernar el ámbito político llamado España que una sola sentencia de la justicia europea que avalara las demandas de los líderes republicanos condenados o perseguidos podría ser suficiente para romper el maleficio que nos tiene bloqueados.