Señorías, quiero dar las gracias…

Ustedes no me conocen… me llamo Elena Uriel y me gustaría que pudieran leer lo que necesito decirles.

Hoy quiero, en primer lugar, dirigirme al Gobierno, a mi Gobierno, al Gobierno que tenemos ahora en España, y decirles ¡GRACIAS! Decirles que no puedo llegar ni a imaginar lo difícil que debe de ser tomar tantas decisiones y tan trascendentales en una situación terrible e inédita como la que estamos viviendo en todo el mundo. Como no hay certezas, pero sí muchas dudas, seguro que han hecho cosas mal y se cometerán errores, seguro que tendrán que cambiar de opinión y de rumbo a menudo para adaptarse y sortear la tormenta y, seguro, que irán aprendiendo, mejorando y organizándose mejor.

Quiero decirles que valoro a las personas que componen su equipo de Gobierno. Aprecio su dedicación, su esfuerzo, su preocupación y me gusta su manera de hablarme cuando me trasmiten la información. Me tranquiliza saber que tienen detrás equipos muy solventes de expertos que trabajan sin descanso. Siento que están haciendo un descomunal esfuerzo para poder atender a los enfermos, controlar esta pandemia y minimizar sus catastróficas consecuencias económicas.

Así que por favor… ¡no se rindan! A mí, me tranquiliza bastante que sean ustedes los que pilotan la nave en este momento.

- "Una labor importante se tiene que estar haciendo desde el punto de vista político… en términos de bien común, eficiencia y defensa de la libertad, para merecer tanta atención por parte de aquellos que se dedican a sembrar sectarismos y odio o que simplemente no son defensores de la libertad". Curiosamente esta frase es… ¡de José María Aznar!

Yo no milito en ninguno partido, soy una persona más de esa sociedad civil, de esa gente, de esos españoles que, con nuestros votos les pusimos a todos ustedes en el Congreso y en el Senado, y que les pagan sus nóminas para que, juntos, trabajen y se esfuercen para dirigir bien esta maravillosa orquesta polifónica que es nuestro país.

Señorías, al juntar mi voto con otros millones de votos, entre todos hemos decidido la configuración de este Gobierno, y por lo tanto yo, y todos ustedes debemos de aceptarlo, comportarnos como personas adultas, responsables, honestas y ayudar en lugar de boicotear sistemáticamente.

Así que ahora me dirijo al resto de los partidos, que sin formar parte de este Gobierno también nos "gobiernan" desde el Congreso y el Senado, y les quiero decir, que no me gusta que se tomen al pié de la letra eso de ser "oposición" en cuanto pierden las elecciones, y pasen a emplear todo su tiempo, sus esfuerzos y nuestro dinero, en acabar con este Gobierno que, repito, todos hemos elegido democráticamente para los próximos 4 años.

Yo no represento a nadie y me molesta sobremanera cuando, haciendo oposición, muchos de ustedes hablan en mi nombre y me hacen copartícipe de sus reivindicaciones partidistas en sus parlamentos, cuando generalizan diciendo: -la sociedad civil opina… -la gente quiere… -los españoles exigen… porque siento que mi voz pasa a ser del PP, Vox, de Ciudadanos… según quien se sube a la tribuna.

Les pido por favor, sobre todo en momentos como estos y dado que muchos de ustedes presumen de ser, además, buenos cristianos, que exploren nuevas maneras de ser "oposición", nuevas maneras de hacer política, siendo constructivos, buenas personas, honestos, ayudando en lo que puedan y tendiendo la mano.

En segundo lugar me dirijo a los medios de comunicación, a través de los cuales recibo absolutamente toda la información que tengo de lo que pasa fuera de mi casa. Por eso quiero darles las GRACIAS, pero también pedirles por favor que, en los necesarios resúmenes, esquemas y sumarios que hacen diariamente de las noticias e intervenciones de los políticos, sean lo más asépticos posibles y no las adoben excesivamente con sus propias creencias o consignas, para que yo pueda ir construyendo mis propias opiniones y extrayendo mis propias conclusiones.

Tienen ustedes un papel fundamental en todo esto. No edulcoren ni exageren las noticias… simplemente difúndanlas.

Ahhh… y de paso un ruego ¿no podrían jubilar de una vez a esos tertulianos perennes, profesionales tóxicos, muy mediáticos y expertos en casi nada… y llenar los espacios que ellos dejan con informaciones contrastadas, dadas por divulgadores de calidad?

En tercer lugar quiero dar las GRACIAS y aplaudir a mis 45 millones de compañeros de la sociedad civil, porque creo que, confinándonos juntos con disciplina, bastante alegría y mucha solidaridad, hemos sido una herramienta fundamental para evitar el colapso total de nuestro sistema sanitario en un momento dado.

Y para terminar, una enorme gratitus y admiración a los sanitarios y a todo el personal esencial que durante nuestro confinamiento han estado en el exterior luchando contra un enemigo invisible para mantenernos, a todos, vivos y a salvo.

GRACIAS.