Si los españoles, como diría Azaña, habláramos sólo de lo que conocemos, se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar. Quiero seguir la sugerencia de Azaña y, por eso, intento informarme para así poder opinar. Pero de la "gran Política", en primera persona, sólo conozco sus consecuencias porque son las que me afectan a mí, a mi salud, a mis hijos, a mis impuestos, a mis vecinos...Si quiero saber más de esa Política con mayúsculas, tengo que buscar la información a través de los medios de comunicación; tv, prensa, radio, internet etc.

Como hay tantos medios y tantos partidos, hay también mucha competencia, y unos y otros luchan para llamar nuestra atención. Cuando aún no había internet, hace casi 40 años, y yo empezaba mi andadura como profesora en un pequeño pueblo de Murcia, una mañana, el conserje de mi instituto dejó sobre la mesa de la sala de profesores un ejemplar del diario "La Verdad". En primera página un gran titular decía: "Matan a un profesor a palos".

El revuelo fue impresionante, todos los compañeros nos lanzamos sobre el periódico. Imaginábamos a la chiquillería abalanzándose sobre el maestro, armados con sillas, reglas y punteros de geografía, para acabar, entre gritos, con la vida del infeliz docente.

Pero debajo del titular ponía, en letra pequeña, que para leer la noticia completa había que ir a una página interior y allí, en una brevísima columna, informaban que... de madrugada, en una gasolinera, unos atracadores habían asaltado a un cliente para robarle y, en el forcejeo, el pobre hombre habría muerto... y resultó que era... ¡profesor!

Cada vez más, los medios y los partidos emplean agresivas y sofisticadas tácticas de mercado al más puro estilo "Sálvame de Luxe"... esto es, que cuanto más se grite, se insulte, se interrumpa, se llore y cuantos más trapos sucios se aireen, mejor, porque más audiencias se consiguen.

Muchos periodistas, políticos, presentadores, tertulianos perennes, economistas...actúan como estrellas que cada día reclaman nuestra atención apabullándonos con su florida oratoria, con medias verdades y medias mentiras, omisiones y/o recurriendo a llamativos titulares del estilo de "Matan a un profesor a palos".

¡Así no hay manera de estar bien informada! ¡Caramba! Porque algo me dice, que aunque a veces no convenga que se hable de determinados problemas sin resolver, estos problemas siguen existiendo y generando mucho sufrimiento... pero bueno, la vida sigue y, según veo en los medios y a todas horas, el PSOE ha logrado, por fin, y usando las herramientas que contempla nuestra constitución, apartar del gobierno a un partido que no ha gestionado bien, porque su fondo (corrupción, malversación, prevaricación... etcétera y sus formas (Celia Villalobos jugando a Frozen mientras presidia el Congreso, Cospedal balbuceando para explicar lo inexplicable, etc.) eran lo todo lo contrario de lo que debería ser un gobierno al servicio de todos los ciudadanos, un gobierno competente y eficaz, "pedagógico" y que sirviera de ejemplo.

Se me ocurre que podríamos aprovechar este momento y seguir la sugerencia de Azaña y todos juntos; políticos de los distintos partidos, comunicadores de los diferentes medios y heterogéneos ciudadanos, podríamos empezar a hablar menos y a trabajar más y mejor, cada uno en su campo.

A lo mejor, así, bajamos un poco el volumen a ese guirigay en que se ha convertido la política y la información, y, al haber un poco más de silencio, podemos ponernos a pensar... y empezamos a trabajar juntos ¡de una vez por todas!