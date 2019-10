Oportunidad histórica: nos la merecemos

Señores Sánchez e Iglesias, es sabido por encuestas que el 90% de los que votaron al PSOE y a Unidas Podemos (UP) no desea repetición electoral. Del total de ese 90%, el 90,7% de socialistas y el 92,6% de UP reclaman un acuerdo de gobierno. Sin embargo, el acuerdo (responsabilidad de ambos) no llega, y la amenaza de ir a elecciones y pedir la abstención al PP y Ciudadanos en la investidura por parte del PSOE es una realidad que desoye al 90%. Su responsabilidad de llegar a un acuerdo entre PSOE y UP es muy alta.

Pero quería sugerirles, desde otro ángulo, la necesidad de acuerdo. He tenido el privilegio de poder participar en las calles y plazas de la respuesta continua del pueblo aquí en Madrid y seguir la de todo el país fruto del movimiento 15M. No solo denunciamos el entramado de la crisis-estafa, sino que comprendimos que un cambio de paradigma era necesario frente al status quo del neoliberalismo. Les traigo para recordar con atención las palabras del profesor Jose Luis Sampedro a los jóvenes quincemayistas.

He de recordarles a ambos que con el 15M aprendimos todas las personas que nos dejamos interpelar. Esa interpelación es la clave. El reto y respuesta a este cambio de paradigma lo pueden llevar a cabo conjuntamente con ambas potencialidades. El momento es histórico, lo saben, es crucial. No vale acusaciones cruzadas ni patentes de corso que les aleje de entenderse. Ambas formaciones se necesitan. Hay tanto por hacer... Si hay entramado territorial, es un valor. Si frente al reto ecológico ya hay estudio y experiencias, es otro valor. Si hay experiencia de gobierno, es otro valor. Si hay redes y experiencias de economía social, es otro valor. Si hay avances en la coordinación feminista, es otro valor... La colaboración apuntando a un paradigma por construir frente al neoliberalismo deshumanizador denunciado por el 15M, por Jose Luis Sampedro, por Pepe Mujica, por el papa Francisco...

La oportunidad que tienen es histórica. Tienen junto a ustedes un pueblo que ha dado ejemplo internacional de creatividad y compromiso durante estos años, creando otros modos de pensar, de hacer, de participar y deteniendo la aparición de la ultraderecha. El 8M en nuestro país es ejemplo internacional. Han tenido atrás y tienen hoy aún los votos para hacerlos valer y la coyuntura de una derecha alineada con Vox. Demuestren que tienen altura de miras para darse una oportunidad decente de colaboración. Sean conscientes del daño que vendrá derivado de una falta de entendimiento.



Por último, decirles que en un barrio del sur de Madrid nos juntamos un grupo diverso (en edad, en pertenencia a barrio, en ideas y creencias...) a desarrollar la batucada como modo de apoyar reivindicaciones. Lo hacemos la mayoría de las veces en red con compas de Madrid. Somos conscientes que nos necesitamos para completarnos y que la sanidad, la educación, el derecho a la vivienda, al empleo, a la pensión, defender la dignidad, el feminismo, contra el racismo, contra la ley mordaza, contra tratados de libre comercio, contra el cambio climático, contra los CIES, son causas comunes básicas para defenderlas. Somos testigos de la gran generosidad y entrega de la gente a lo lago de estos años. Es por todo lo expuesto que nos duele y entristece sobremanera que no puedan llegar a un acuerdo tan necesario como posible. Nos lo merecemos todas. Prueben. Pidan conjuntamente apoyo a la generosidad de sus representados.